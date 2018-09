Reinfeld : Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Vier Neuzugänge des SV Preußen Reinfeld dürften am Sonntag besonders motiviert sein. In der Handball-Oberliga treffen die vier Neu-Stormarnerinnen mit dem SVP auf ihren Ex-Club, den ATSV Stockelsdorf.

von shz.de

20. September 2018, 16:17 Uhr

An Justine John, treffsichere Rückraumspielerin des ATSV Stockelsdorf, hat Detfred Dörling keine gute Erinnerungen: „Justine hat uns in der vergangenen Saison quasi im Alleingang besiegt“, erinnert sich der Trainer der Oberliga-Handballerinnen des SV Preußen Reinfeld, und weiß nicht genau, was ihn am Sonntag um 17 Uhr am Rensefelder Weg erwartet wenn beide Teams in der gerade begonnen Spielzeit 2018/19 erneut aufeinandertreffen. Zwar sind die Reinfelderinnen mit zwei Siegen in die Saison gestartet und der ATSV mit zwei Niederlagen. Doch der Tabellenstand täuscht, ist Dörling überzeugt, wie schon das knappe Stockelsdorfer Torverhältnis von 36:41 andeutet. „Die Mannschaft ist schwer auszurechnen. Der ATSV musste einen Aderlass von sieben Spielerinnen kompensieren. Andererseits soll am Sonntag die Führungsspielerin nach Verletzungspause wieder auflaufen: Justine John....“

Die Befürchtungen halten sich beim Trainer allerdings in Grenzen, dazu ist das Dörling-Team zu spielstark in die Saison gestartet, zuletzt mit einem 29:15-Kantersieg gegen die SG Wilhelmsburg. Und so rechnet Dörling fest mit den nächsten beiden Punkten. Sicher nicht von Nachteil ist dabei, dass allein vier der Stockelsdorfer Abgänge den Weg nach Reinfeld gefunden haben: Nike Denker, Laura Hirt, Isabelle Neumann und Kristin Schröder, die gegen ihr altes Team alles tun werden, um sich mit den Stormarnerinnen im oberen Tabellenfeld festzusetzen.

„Die Motivation im Team ist groß“, bestätigt Kreisläuferin Laura Hirt, die in Wilhelmsburg urlaubsbedingt nicht dabei sein konnte und den guten Eindruck vom Saisonauftakt gern bestätigen möchte. Den Wechsel nach Reinfeld sieht die 29-jährige Sozialpädagogin als konsequenten Schritt ihrer persönlichen Weiterentwicklung. „Nach drei Jahren in Stockelsdorf war ein Tapetenwechsel angesagt. Und ich wollte unbedingt in der Region bleiben“, erklärt Hirt. Handball gelernt hat sie in Siems, später beim VfL Bad Schwartau in der Jugend und bei den Damen Regionalliga gespielt.

Um am Sonntag die Erfolgsserie fortzusetzen, muss der SVP im Angriff jedoch konsequenter zu Werke gehen, ist Hirt überzeugt. „Wir dürfen uns von der jungen Mannschaft auf keinen Fall auskontern lassen. Zuletzt hatten wir zu viele Fehler bei Zuspielen und im Abschluss. Im Training stand das diese Woche im Mittelpunkt.“ Ein kleiner zusätzlicher Anreiz ist ein Ergebnis mit 30 oder mehr Toren, das in Wilhelmsburg noch knapp verpasst wurde. Dann nämlich zahlt Döring 30 Euro in die Mannschaftskasse.