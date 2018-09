Lübeck : Landerls Rotationsprinzip geht auf

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck kehrte mit fünf Veränderungen in der Startelf zurück in die Erfolgsspur. Mit 5:2 setzten sich die Grün-Weißen nach dem 1:2 zuletzt in Havelse gegen Germania Egestorf durch.

von shz.de

24. September 2018, 16:34 Uhr

Es war ein Gemisch aus Freude, Erleichterung und Stolz, das sich nach dem 5:2-Sieg in der Fußball-Regionalliga gegen Germania Egestorf-Langreder an der Lohmühle breit machte. Fans und Mannschaft des VfB Lübeck genossen den Sieg und die Rückkehr in die Erfolgsspur der Situation entsprechend angemessen. Allen voran die Kicker selbst fühlten sich bestätigt. „Das hat Spaß gemacht. Vor allem in der ersten Halbzeit war das nach der Niederlage eine starke Reaktion“, freute sich Marvin Thiel, der selbst auch noch mit einer direkt verwandelten Ecke ein Tor beigesteuert hatte. „Da hat der Torwart von Egestorf schon schön mitgeholfen. Entscheidend war das aber auch nicht. Uns ist es insgesamt gelungen, immer wieder gefährlich in die Räume zu kommen. Am Ende kamen drei Punkte und fünf Tore heraus. Wir sind zufrieden.“

Auch auf der Pressekonferenz war der Tenor identisch. Beide Trainer waren sich einig, dass mit Grün-Weiß das bessere Team verdient gewonnen hatte. „Unter dem Strich geht das so in Ordnung. Wir hatten eigentlich einen guten Plan. Am Ende haben wir aber zu viele individuelle Fehler gemacht. Auf der anderen Seite hat auch die individuelle Klasse beim VfB den Ausschlag gegeben“, zeigte sich Gäste-Trainer Jan Zimmermann als fairer Verlierer. Rolf Landerl fühlte sich bestätigt und war glücklich über das Ergebnis und die Vorstellung seiner Burschen, die zuvor beim 1:2 in Havelse ihre erste Saisonpleite kassiert hatten. „Wir haben die richtige Antwort gegeben. Gerade in der ersten Halbzeit war das eine hervorragende Leistung. Da ist es uns immer wieder gelungen, die erste Pressinglinie zu überspielen und gefährlich zu werden“, lobte der VfB-Coach. Allerdings fand er auch durchaus Grund zur Kritik. „Wir wollten nach der deutlichen Pausenführung weiter hungrig bleiben, das Publikum weiter begeistern. Das ist uns leider nur phasenweise gelungen.“ Trotzdem überwog klar das Positive.

Die Rotation des Österreichers mit fünf neuen Kräften im Vergleich zur Vorwoche fruchtete. „Das möchte ich auch nicht nur an Toren festmachen, die zum Beispiel von Dennis Hoins, Leon Dippert oder auch marvin Thiel erzielt wurden. Vielmehr überwiegt die Freude, dass gerade die Jungs, die im Training richtig Gas geben und sich Einsatzzeiten verdient haben, so aufgetreten sind.“