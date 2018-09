Favoriten setzen sich durch

Fußball-Kreispokal: Eichede bezwingt im Achtelfinale Tangstedt, Reinfeld gewinnt 5:2 in Hoisdorf

von shz.de

19. September 2018, 16:39 Uhr

Die ersten beiden Mannschaften haben das Viertelfinale im Kreispokals erreicht. Oberligist SV Eichede tat sich zwar schwer, bezwang am Ende aber dennoch Verbandsligist WSV Tangstedt mit 2:0 (0:0). Titelverteidiger SV Preußen Reinfeld hatte hingegen weniger Mühe. Mit 5:2 (3:1) setzte sich der Landesligist beim Kreisligisten TuS Hoisdorf durch.





TuS Hoisdorf – Pr. Reinfeld 2:5 (1:3)

Der gastgebende Kreisligist hielt im ersten Durchgang gut mit. Erst in der 33. Minute ging der Favorit durch Dennis Lie in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Luca Thiel den Vorsprung der Reinfelder. Wer allerdings dachte, der TuS würde resignieren, sah sich getäuscht. Die Mannschaft von TuS-Trainer Yilmanz Ince gab sich nicht auf und verkürzte durch Fabian Koch in der 38. Minute. Doch Thiel stellte Sekunden vor dem Pausenpfiff den alten zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Halbzeitpause schien der Hoisdorfer Coach die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel stellte Jonas Renner den erneuten Anschluss her. In der Schlussphase aber spielten die Reinfelder ihre spielerische Klasse aus. Kristof Rönnau (71., FE) brach mit dem 2:4 den Widerstand der Hoisdorfer, kurz darauf legte Lie (75.) zum Endstand nach.





WSV Tangstedt – SV Eichede 0:2 (0:0)

Außenseiter WSV Tangstedt hielt das Geschehen lange offen. Der SV Eichede hatte zwar die reifere Spielanlage und auch mehr Ballbesitz. Doch die stabile Defensive der Gastgeber ließ lange Zeit nichts zu. Torchancen waren so zunächst hüben wie drüben Mangelware.

In der 65. Minute hätte um ein Haar ein Ex-Eicheder die Gastgeber in Front gebracht. Freistehend verzog Daniel Müggenburg jedoch aus der Nahdistanz. Mehr Glück hatte auf der Gegenseite der eingewechselte Jonathan Stöver, der nach einem Diagonalpass zur SVE-Führung traf (79.). Zwei Minuten später war Stöver erneut zur Stelle, köpfte eine Rechtsflanke zur Entscheidung ein und avancierte so zum Matchwinner.