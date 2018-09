Handball : Titelanwärter spielt in Silberstedt

Im SH-Liga-Heimspiel trifft das Team von Trainer Sven Schmidt in der Sporthalle in Silbertstedt auf den Meisterschaftsanwärter TSV Kronshagen.

von Michael Bock

28. September 2018, 16:22 Uhr

Nach dem spielfreien Wochenende kehren die Handballer des HC Treia/Jübek zurück in den Wettkampf-Rhythmus. Im SH-Liga-Heimspiel trifft das Team von Trainer Sven Schmidt auf den Meisterschaftsanwärter TSV Kronshagen (Sbd., 18 Uhr, Schulzentrum Silberstedt). Die Kieler erlebten in den vergangenen Monaten einen rasanten Aufstieg Nach dem der TSV die Hinrunde in der vergangenen Saison als Vorletzter abschloss, folgte eine starke Rückrunde und am Ende ein gesicherter Mittelfeldplatz. Nun gehört die Mannschaft laut dem HC-Coach zu den heißen Anwärtern auf den Titel und unterstreichen dies mit einer Bilanz von 6:2-Punkten aus den ersten vier Begegnungen. „Im vergangenen Jahr hat der TSV viele Spiele knapp verloren. Sie haben einen ausgeglichenen, breiten Kader und mit Felix Schawaller und Mathis Wegner, der letztes Jahr mit Altenholz II Drittliga-Meister wurde und dort der Kopf der Mannschaft war, zwei hervorragende Handballer in ihren Reihen. Wegner ist einer der besten, wenn nicht gar der Beste dieser Liga. Es wird die Aufgabe sein, ihn aus dem Spiel zu nehmen, aber wir dürfen uns nicht auf ihn allein versteifen, sonst entstehen Räume für seine Mitspieler“, meint Schmidt vor dem Aufeinandertreffen mit dem Tabellendritten. „Kronshagen ist eine spielstarke und junge Mannschaft, die schnellen und attraktiven Handball spielen kann. Uns liegen eher Gegner, die das Tempo gehen, anstatt über eine robuste Deckung verfügen, da wir ein rückraumlastiges Team sind.“

Neben Florian Ilgner (arbeitsbedingt) und Boyke Scherner (Urlaub) stehen dem Trainer alle Spieler zur Verfügung.