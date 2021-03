Virtuelle Landesmeisterschaft : Titel und Medaillen für Schleswigs Nachwuchsruderer

Aktive des Domschulruderclubs Schleswig waren bei den virtuellen Landesmeisterschaften auf dem Ergometer erfolgreich.

Schleswig | Endlich wieder Wettkampf! Mit großer Freude nahmen die Leistungssportler des Domschulruderclubs Schleswig (DRC) an den Landesmeisterschaften auf dem Ergometer teil, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie online stattfanden. Über 160 Ruderer starteten zu Hause, in Klassenräumen oder im Bootshaus auf dem Trockenrudergerät. Im Vorfeld hatten die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.