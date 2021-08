Fussball-Verbandsliga : Schleswig IF will wieder um den Aufstieg mitspielen

Die Mannschaft von Trainer Finn Petersen startet am Sonnabend in Nortorf in die Saison.

Schleswig | Damals im Oktober 2020, als die Verbandsliga-Saison coronabedingt erneut abgebrochen wurde, herrschte bei den Fußballern von Schleswig IF tiefe Enttäuschung. Die Rot-Weißen waren verheißungsvoll gestartet und rechneten sich gute Chancen auf den Aufstieg aus. Daraus wurde nichts. Obmann Fabian Thomsen steht aber dennoch voll und ganz hinter der Entschei...

