Fussball-Verbandsliga : Schleswig IF ist mit der bisherigen Saison zufrieden

Der SIF-Trainer Finn Petersen sieht seine Mannschaft leistungsmäßig und auch vom Tabellenstand her im Soll.

von Udo Mehrens

30. Dezember 2018, 10:52 Uhr

Schleswig | „Das, was wir uns vorgestellt haben, wurde erreicht. Wir sind leistungsmäßig und auch vom Tabellenstand her im Soll und können beruhigt in die restlichen elf Begegnungen nach der Winterpause gehen“, sagt SIF-Coach Finn Petersen über den bisherigen Saisonverlauf seines Teams in der Fußball-Verbandsliga Nord.

Nach Rang acht im Vorjahr sind die Rot-Weißen von der Husumer Straße derzeit Sechster und haben damit wieder einen kleinen Schritt nach vorn gemacht. Der Wunsch des Trainers, vom Verletzungspech verschont zu bleiben, erfüllte sich zunächst nicht.

Cedric Nielsen und die anderen Zugänge stechen

Neuzugang Cedric Nielsen zog sich bereits in der Vorbereitungsphase eine schmerzhafte Schulterverletzung zu und benötigte deshalb etwas Anlaufzeit, um zur alten Torgefährlichkeit zurückzufinden. Nachdem er am 4. Spieltag beim 4:3-Heimsieg gegen Tarp-Oeversee zwei Mal getroffen hatte, lief es ziemlich rund, so dass er bis dato auf zehn Saisontreffer kam. Auch die restlichen Neuzugänge Nils Möhlenbrock, Gunnar Markhoff, Finn Niklas Hammerich und Christoph Rathjen sah Finn Petersen gut integriert, wobei der Trainer besonders Gunnar Markhoff hervorhebt: „Er erwies sich gleich als Stabilisator der Abwehr und ist somit eine absolute Bereicherung für unsere Defensiv-Abteilung.“

Mehr Punkte waren möglich

Trotz der guten Platzierung fällt auf, dass SIF einige Punkte etwas leichtfertig abgab. Dies war vor allem beim 0:2 vor eigenem Publikum gegen den Marner TV der Fall. Es war neben dem 1:4 gegen Meisterschafts-Aspirant Collegia Jübek die einzige Heim-Niederlage. Auch in den Auswärts-Begegnungen beim FC Wiesharde (0:1) und bei der SG Leck-Achtrup-Ladelund (2:2) wäre aufgrund der spielerischen Dominanz mehr möglich gewesen.

Teamgeist als Schlüssel

Nach der Winterpause will SIF die Serie der positiven Resultate fortsetzen. Finn Petersen vertraut dabei auf die mannschaftliche Geschlossenheit seines Teams: „Direkt aus der Spitzengruppe haben wir mit Tellingstedt und Rotenhof nur zwei Gegner, wobei wir gegen den MTV Tellingstedt daheim spielen und uns für die 1:3-Niederlage im Hinspiel revanchieren wollen.“

Petersen sieht aber auch die Partien gegen die Teams aus der unteren Tabellenregion nicht als Selbstläufer. „Auch hier müssen wir konzentriert zu Werke gehen, um am Ende die Oberhand zu behalten“, fordert der SIF-Coach.