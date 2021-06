Angebot von Schleswig 06 : Mit Badminton aktiv in die Sommerferien starten

In der Lornsenschule findet in der ersten Ferienwoche eine Mini-Academy für Kinder statt.

Schleswig | Weil der Sport in den vergangenen Monaten in Schule und Freizeit zu kurz gekommen ist, haben sich die Trainer der Badmintonsparte von Schleswig 06 ein Programm für die erste Ferienwoche (21. bis 25. Juni) überlegt: die Mini-Badminton-Academy (MBA). Während vormittags (10 bis 12 Uhr) die jüngeren Jahrgänge (2012 bis 2015) in der Sporthalle der Lornsens...

