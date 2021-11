Sportschiessen : Kleiner Befreiungsschlag für Fahrdorfer Bundesliga-Schützen

Die Fahrdorfer kamen mit dem 4:1 gegen den SV Pier zu ihren ersten Saisonpunkten und gaben die Rote Laterne ab.

Fahrdorf | Aufatmen bei den Sportschützen des TSV Fahrdorf. Am dritten Wettkampfwochenende der Luftpistolen-Bundesliga gab es mit dem deutlichen 4:1-Sieg über den SV Pier die ersten Punkte in dieser Saison. Die Schützlinge von Trainer Karl-Heinz Wolff verschafften sich damit etwas Luft im Abstiegskampf und kletterten vom zwölften auf den zehn Platz in der Tabelle...

