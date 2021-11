Handball-SH-Liga : HC Treia/Jübek will wieder in Tritt kommen

Das Team von Trainer Sünje Schütt genießt am Sonnabend Heimrecht gegen den SV Sülfeld. Die HG OKT gastiert in der 3. Liga am Sonntag in Alstertal.

Silberstedt | Die Handballfrauen der HG OKT müssen in der 3. Liga an diesem Wochenende auswärts ran, während der HC Treia/Jübek in der SH-Liga der Frauen Heimrecht genießt. Das Spiel der Männer des HC Treia/Jübek beim TSV Hürup II wurde abgesagt. 3. Liga, Frauen: Am Sonntag (17 Uhr) spielt die HG OKT bei SC Alstertal-Langenhorn – in Hamburg. Die Hansestadt hat die ...

