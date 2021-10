Handball-SH-Liga : HC Treia/Jübek gelingt Kantersieg nach starker Vorstellung

Der Tabellenführer gewinnt 36:24 bei der HSG Holsteinische Schweiz.

Eutin | Der Sonntagsausflug des HC Treia/Jübek nach Eutin war sehr erfolgreich. Mit dem klaren 36:24 (19:13) bei der HSG Holsteinische Schweiz bleibt das Team von Sven Schmidt und Sjören Tölle in der Handball-SH-Liga verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. „Das war eine klasse Vorstellung meiner Jungs, die ich so nach der langen Pause nicht unbedingt erwartet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.