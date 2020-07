Beachvolleyball : Gelungene Turnier-Premiere in Schleswig

Der TuS Busdorf begrüßte zahlreiche prominente Spielerinnen und Spieler auf der Anlage der Domschule.

von Ulrich Schröder

21. Juli 2020, 16:15 Uhr

Schleswig | Gut gelungen: Erstmals richteten die Volleyballer des TuS Busdorf auf der Beachvolleyball-Anlage der Schleswiger Domschule für den Schleswig-Holsteinischen Volleyball-Verband ein B-Ranglistenturnier aus. „Wir sind total zufrieden“, sagte Christian Detlefsen vom TuS Busdorf, der selbst mitspielte und gemeinsam mit Partner Leon Heideking (ebenfalls Busdorf) den neunten Platz belegte. Zehnter wurde der Busdorfer Dennis Möller an der Seite von Mats Jürgensen (Kieler TV).

Qualifiziert hatte sich das Trio mit einer Wildcard. „Die haben wir uns selbst gegeben“, sagte Detlefsen schmunzelnd, „mit solchen Gegnern haben wir sonst selten zu tun.“ Da es die einzige derzeit in Schleswig-Holstein laufende Turnierserie ist, war das Interesse auch bei höherklassig spielenden Volleyballern aus der 2. und 3. Liga sehr groß.

Nach Platz zwei in Lübeck und Rang drei in Kiel standen Hennes Nissen und Bo Hansen von der SG TSB Flensburg/SV Adelby diesmal ganz oben auf dem Treppchen. Die beiden Talente starteten zwar mit einer 0:2-Niederlage gegen Paul Jahn (Schwerin) und den Ex-Flensburger Kjell Molzen (spielt jetzt im Volleyball-Internat Frankfurt in der 2. Bundesliga), danach gelangen aber drei glatte Erfolge. Im Finale besiegten die Flensburger das Duo Tobias Hoffmann (Wiker SV) und Paul Kruse (TSV Wankendorf) in zwei Durchgängen (15:12, 15:11). Molzen und Jahn wurden Siebte.

Zuschauer waren beim Turnier auf dem Schulgelände den Regeln entsprechend nicht zugelassen, konnten bei Interesse die Partien aber von den Königswiesen aus verfolgen. Am Wochenende 8. und 9. August richtet der TuS Busdorf erneut ein B-Turnier aus, wenn es die Vorschriften erlauben, dann vielleicht mit einem kleinen separaten Zuschauerbereich.

Bei den Männern wird es auf jeden Fall einen neuen Sieger geben. Nissen und Hansen nehmen dann an den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U 18 in Haltern teil.

TuS Busdorf

Mit von der Partie waren auch Frauen-Teams aus dem Norden. Melanie Derr vom Gastgeber TuS Busdorf wurde gemeinsam mit Nele Lorenzen Fünfte. Lorenzen spielt für Heide, trainiert aber in Busdorf mit. Den sechsten Rang belegten Svea Siebel und Christina Mißfelder von der SG TSB Flensburg/SV Adelby, das direkte Duell entschieden Derr und Lorenzen mit 2:1 (15:13, 4:15, 15:11) zu ihren Gunsten. Siegerinnen: Eva Elfgen und Linda Scherpf vom FC St. Pauli aus Hamburg.