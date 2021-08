Segel-Bundesliga : Familie Willim segelt auf dem Berliner Wannsee in die Top Ten

Der Schlei-Segel-Club ist vor der kurzen Bundesliga-Pause als Gesamtzehnter auf gutem Kurs.

Schleswig | Es fehlt uns einfach die Routine. Wir müssen mehr Matchpraxis sammeln.“ So lautete Andreas Willims Fazit trotz des achtbaren neunten Platzes am vierten Spieltag der Segel-Bundesliga auf dem Wannsee in Berlin. Der Schlei-Segel-Club (SSC) bleibt damit als Zehnter in den Top Ten der Gesamtwertung. Kiel souveräner Tabellenführer Die Tabellenspitze ist fes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.