Handball-SH-Liga : Endlich wieder ein Erfolgserlebnis für HC Treia/Jübek

In der Handball-SH-Liga hat der HC Treia/Jübek seine kleine Durststrecke beendet. Beim Bredstedter TSV gab es einen 28:24-Sieg.

von Ingo Breuel

09. Februar 2020, 16:23 Uhr

Bredstedt | Die Ergebniskrise des HC Treia/Jübek in der Handball-SH-Liga ist beendet. Beim Bredstedter TSV behielt das Team von Trainer Sven Schmidt mit 28:24 (11:12) die Oberhand und zeigte sich auch wieder nervenstark von der Siebenmetermarke. Lediglich einer von sieben Versuchen fand nicht den Weg ins BTSV-Tor. „Es war sicher kein Handballfeuerwerk, das wir auf das Parkett gezaubert haben. Am Ende haben wir aber endlich mal wieder gewonnen“, brachte Schmidt ein Spiel auf den Punkt, das viele Wünsche offen ließ.

Der HC startete ungewohnt fahrig in diese Partie. Im Angriff fehlte es an Tempo und Überzeugung, um die BTSV-Abwehr in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. So war man zunächst vorrangig über Einzelaktionen von Oke Kruse und Marten Rucha erfolgreich. „Wir haben vor der Pause keine Tiefe in unser Spiel bekommen und Bredstedt das Verteidigen leichtgemacht“, monierte Schmidt.

Erst nach dem 6:6 (15.) schien der HC-Angriff den Rhythmus gefunden zu haben. An der Drei-Tore-Führung durch Moritz Reuß (11:8/20.) hatte aber auch die stabile Deckung um den starken Keeper Luca Hansen großen Anteil. „Luca hat sehr gut gehalten“, lobte Schmidt seinen Youngster im Kasten, der einige Hochkaräter zunichte machte. In der Folgezeit leistete sich der HC dann wieder einfache Ballverluste und ging nach einem Bredstedter 4:0-Lauf mit einem Rückstand in die Kabine.

Mit einer Abwehrumstellung ging das Schmidt-Team den zweiten Durchgang an. Jonas Detlefsen in der Deckungsspitze störte den Bredstedter Spielaufbau empfindlich, die daraus resultierenden Ballgewinne nutzte der HC aber nur unzureichend. In dieser Phase flackerte zumindest ein wenig Derbystimmung auf. Nach dem 19:17 (43.) durch Kilian Behmer kam Bredstedt noch einmal zurück in die Partie, schaffte den Ausgleich und nach dem einzigen vergebenen HC-Strafwurf sogar noch einmal die Führung (20:19). In der Schlussphase zeigte sich das Schmidt-Team nervenstärker. Florian Ilgner stellte mit dem 23:20 (51.) die Weichen Richtung Auswärtssieg, den Jonas Detlefsen (25:21/57.) endgültig sicherte.