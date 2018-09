Fussball : Ende der Durststrecke ?

Fußball-Oberliga: TSV Kropp empfängt heute (14 Uhr) den SV Eichede / Anton Merz fällt nach Verletzung im Pokal länger aus

von Michael Bock

07. September 2018, 15:22 Uhr

Sechs Jahre ist es her, dass die Oberliga-Fußballer des TSV Kropp zuletzt eine Partie gegen den SV Eichede gewannen. Beim damaligen 3:1-Heimsieg standen mit Kapitän Lukas Henke, Jörn Vogt sowie den beiden Torschützen Daniel Schwennsen und Finn Langkowski nur vier Akteure auf dem Feld, die noch aktiv das Dress der Kropper tragen. Auf das Quartett wird es auch beim kommenden Heimspiel gegen die Eicheder (Sbd., 14) ankommen, schließlich hat der Regionalligist mit dem 5:1-Erfolg gegen den SV Frisia 03 Risum-Lindholm nicht nur seinen ersten Saisonsieg gefeiert, sondern auch ein großes Ausrufezeichen in Richtung der Mannschaft von Trainer Dirk Asmussen gesendet. „Eichede ist wesentlich stärker einzuschätzen, wie ihr Tabellenstand aussagt. Die hatten einen Riesenumbruch mit vielen neuen Spielern, die sie einbauen mussten. Um sich dann einzuspielen, braucht das seine Zeit. Zumal sie mit TSB Flensburg, NTSV Strand 08 sowie dem SV Todesfelde keine Laufkundschaft zum Start hatten. Die können alle Fußball spielen“, sagt Kropps Co-Trainer Kai Kuhn.

Beide Teams standen unter der Woche zusätzlich im Kreispokal auf dem Feld. Während die Kropper mit dem 6:0-Erfolg gegen den TV Grundhof einen eher ruhigeren Abend erlebten, mühten sich die Eicheder mit zwei Treffern in der Schlussphase zu einem 2:1-Pokalsieg gegen Verbandsligist SSC Hagen Ahrensburg. „Gegen Grundhof haben wir ein wenig durchgewürfelt. Sechs oder sieben Spieler, die in der Liga gegen Eutin auf dem Platz standen, wurden ausgetauscht“, meint Kuhn. „Über die Fitness machen wir uns keine Gedanken.“

Die einzigen Sorgenfalten bereitet Anton Merz. Der 29-Jährige verletzte sich im Pokal und fällt vorerst aus. „Das ist keine Sache, nach der du nach einer Woche wieder spielen kannst“, berichtet Kuhn. Und: Die Langzeitverletzten sind zurück, sodass Dirk Asmussen für heutige Aufstellung die Qual der Wahl hat. Allerdings auch, weil die – zum Teil junge Mannschaft – gereift ist. „Wir haben uns das Selbstvertrauen in der abgelaufenen Landesliga-Saison zurückgeholt und haben gelernt, an uns zu glauben. Im letzten SH-Liga-Jahr (16/17) war das zum Ende der Saison nicht mehr so einfach. Dann gingen die Köpfe bei einem Rückstand runter. Das ist nun anders“, erklärt der Co-Trainer die veränderte Situation beim TSV Kropp.