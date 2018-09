Segeln : Ein Hauch von Nostalgie

Abschluss der 108. Fördewoche: „Sphinx“ und „Almost Nothing“ gewinnen die prestigeträchtigen Bänder / Wettfahrtleiter-Duo hört auf

von Michael Bock

17. September 2018, 12:23 Uhr

Beifall und Blitzlichtgewitter gab es selbstverständlich für alle Preisträger bei der Siegerehrung im Festzelt auf dem Gelände des Flensburger Segel-Clubs (FSC). Vielleicht für einige einen kleinen Tick lauter, schließlich brachten Namen wie „Huppes X“, „Hans Uhl“ oder auch „Baltic Starlet“ ein Hauch von Nostalgie in den Abschlussabend der 108. Fördewoche. Mit den Regatten um den Nospa- und den Flensburger Pilsener Cup, die von den Preisabräumern „Halbtrocken“ (First 36.7) von Knut Freudenberg und der „Xenia“ (XP 44) von Ralf Lässig dominiert wurden, sowie den Sonderwertungen um die Bänder ging das zweiwöchige Segel-Event stimmungsvoll zu Ende. „Ich freue mich, dass so viele Boote aus dem Club gemeldet haben“, meinte FSC-Regatta-Obmann Claus-Otto Hansen und sprach von einem „versöhnlichen Abschluss.“ Die sehr geringe Teilnehmerzahl an der Meisterschaft im Seesegeln am Wochenende zuvor hatte für viele Sorgenfalten beim Veranstalter gesorgt (wir berichteten).

Mehr als versöhnlich, sondern zum vierten Mal als „Blaue Band“-Sieger erfolgreich, war die Crew der „Sphinx“ (12mR), die laut Steuermann Jochen Frank das „Sphinx-Wetter“ mit drei bis vier Beaufort aus östlichen Richtungen und die ausgesprochen „tolle Bahn“ über 30 Seemeilen bis Kalkgrund und zurück mit „guten Manövern und guter Taktik“ am Ende mit zwei Minuten Vorsprung vor dem ärgsten Konkurrenten „Black Jack“ (Swan 60 SD) von Barbara Welding gewann. Es war ein „Start-Ziel-Sieg“ gegenüber dem Konkurrenten, der aber phasenweise dem Heckspiegel der „Sphinx“ ziemlich nahe kam. „Zweimal haben wir gedacht, wir packen die“, meinte Crew-Mitglied Harald Tagsold. „Aber wir haben es nicht geschafft.“ Fürs Blaue Band im nächsten Jahr soll es zusätzliche Konkurrenz geben. Viermal sei genug – Oliver Berking soll die Teilnahme des noch in der Restaurierung befindlichen 12ers „Jenetta“ avisiert haben.

Am Start wird dann auch wieder die „Almost Nothing“ (Brenta 60) von Steffen Müller sein, die nahezu konkurrenzlos das Blau-Gelbe Band für das schnellste nicht an Förde beheimatete Schiff gewann. „Für uns war das ein perfekter Tag mit einem sehr schönen Kurs. Ein toller Saisonabschluss“, sagte Steuermann Müller.

Die 109. Fördewoche im nächsten Jahr wird die letzte des langjährigen Wettfahrtleiter-Duos Hansen und „Hajo“ Andresen sein. „Nach über 40 Jahren wird es Zeit das Amt abzugeben“, meinte Hansen. Noch während der Regatta um das Blaue Band hatte das Duo beschlossen mit einer Revival-Veranstaltung mit Offshore-Regatten an beiden Wochenenden abzutreten. „So wie alles begonnen hatte“, meinte Andresen – ein kleiner Hauch von Nostalgie war beim FSC in Glücksburg schon zu spüren.