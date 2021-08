Fussball-Verbandsliga : Ein Auftakt nach Maß für Schleswig IF

SIF gelingt zum Saisonstart ein 2:1-Sieg beim hoch eingeschätzen TuS Nortorf.

Nortorf | Die weite Fahrt fast bis nach Neumünster hat sich für die Fußballer von Schleswig IF gelohnt. Zum Saisonauftakt der Verbandsliga Nord-Ost gewann die Mannschaft von Trainer Finn Petersen bei TuS Nortorf knapp und etwas glücklich mit 2:1 (2:1) – ein gelungener Start für die Rot-Weißen. Schleswiger Doppelschlag In einer von Beginn an kampfbetonten Begegnu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.