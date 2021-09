Box-Landesmeisterschaften : Drei Medaillen für Schleswiger Boxer

Bei den Titelkämpfen des Schleswig-Holsteinischen Boxverbandes in Schleswig holten Rizar Kubazi und Benjamin Pauls Gold.

Schleswig | Über 60 hochmotivierte Kämpfer, 32 heiße Duelle, zehn Stunden spannender Boxsport: In der Bruno-Lorenzen-Halle in Schleswig flogen am Wochenende wieder die Fäuste. Bei den von der Boxsparte von Schleswig 06 ausgerichteten Landesmeisterschaften des Schleswig-Holsteinischen Boxverbandes waren erstmalig Jugend- und Elite-Kämpfer gemeinsam am Start, da die...

