Handball-SH-Liga Männer : Der nächste Derbysieg für den HC Treia/Jübek

Die Mannschaft von Trainer Sven Schmidt ringt den kampfstarken Bredstedter TSV nieder.

Silberstedt | Nach dem 24:21 (12:9) gegen den Bredstedter TSV in der SH-Liga gehen die Handballer des HC Treia/Jübek ohne Punktverlust in eine vierwöchige Pause. „Wir mussten uns ganz schön strecken, sind ein wenig holprig ins Spiel gekommen. Am Ende hat es aber gereicht“, meinte Trainer Sven Schmidt. Für den BTSV-Coach Jan Tuschke war die Niederlage kein Beinbruch....

