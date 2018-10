Lars Horstinger ausgezeichnet : Der Mann für die schönen Tore

Vor dem Heimspiel am Sonnabend gegen den Heider SV gibt es eine gute Nachricht für die Oberliga-Fußballer des TSV Kropp.

19. Oktober 2018, 08:00 Uhr

Jubel im Lager der Fußballer des TSV Kropp: Der Treffer von Lars Horstinger in der Partie bei Eutin 08 (3:2) zum zwischenzeitlichen 1:0 wurde auf der Plattform „sporttotal.tv“ zum „Amator des Monats September“ gewählt. Mit 52,63 Prozent der Stimmen ließ der Angreifer des Oberligisten die Konkurrenz hinter sich.

Horstinger hatte in der Begegnung gegen die Ostholsteiner einen Freistoß aus 35 Metern in den oberen linken Torwinkel gewuchtet. „So ein Tor macht man nicht alle Tage. Dass es dann auch noch gefilmt wurde, war natürlich Glück“, sagte der stolze Torschütze. Zur Belohnung gab es neben einem Pokal auch eine Nachwuchsförderprämie in Höhe von 1000 Euro, die direkt in die Jugendabteilung des Vereins fließen wird.

Jedoch: Solch schöne Treffer kommen beim 23-Jährigen nicht von ungefähr. Im Kreispokal gegen den TSV Erfde und in der laufenden Oberliga-Saison gegen den TSV Lägerdorf erzielte Horstinger ebenfalls sehenswerte Tore aus der Distanz. „Tatsächlich habe ich vor sechs Jahren in meinem ersten Herren-Spiel für den FC Angeln 02 ein ähnliches Tor geschossen wie gegen Eutin. Schießen kann ich gut“, erzählte der Student für Sport und Wirtschaft auf Berufsschullehramt, der gerade in einem Formhoch steckt. Nach der Torjägerkanone in der vergangenen Landesliga-Saison (33 Treffer) steht Horstinger aktuell wettbewerbsübergreifend bei 16 Toren in 17 Spielen. „Ich habe eine neue Freundin. Seitdem schieße ich viele Tore“, flachste der Angreifer und ergänzte mit ernster Stimme: „Für mich läuft es ganz gut. Schöner wäre es natürlich, wenn die Ergebnisse stimmen würden. Wir müssen zu alter Stärke zurückfinden.“

In keiner der letzten sechs Oberliga-Partien gingen die Kropper als Sieger vom Platz – und nun kommt am Sonnabend (14 Uhr) mit dem Heider SV der Tabellenvierte an die Norderstraße. Der Sieg gegen Eggebek (6:1, im Meister der Meister-Cup, Anm. d. Red.) unter der Woche könne einen positiven Effekt haben, erhofft sich Horstinger einen positiven Schub für die bevorstehende Aufgabe. Gegen die Dithmarscher ist insbesondere ein funktionierendes Umschaltspiel gefordert. „Es wird wohl daraus hinauslaufen, dass die Heider die Spielkontrolle haben werden. Allerdings sind sie auch in ihren Konterangriffen sehr stark“, sagte Horstinger und freut sich auf das Duell mit HSV-Akteur Tobias Hass. Der 31-Jährige führt derzeit mit elf Treffern die Torschützenliste der Oberliga an, Horstinger liegt mit zwei Treffern weniger auf Rang drei. „Ich hoffe“, so der Kropper Goalgetter, „dass ich ein oder zwei mache, Hass keins und wir mit drei Punkten vom Platz gehen.“