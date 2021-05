Leichtathletik : Angeliter Laufserie beginnt am Mittwoch

Darauf haben Sportlerinnen und Sportler lange gewartet: In Schleswig gibt es Rennen über 800 und 1500 Meter.

Schleswig | Die Laufszene in der Region steht vor ihrem Comeback – nach dem Lockdown werden Wettkämpfe wieder möglich. Beim ersten Rennen nach der langen Pause wird es noch recht übersichtlich zugehen, was Teilnehmerzahlen und Streckenlängen betrifft. Aber die Aktiven sehnen den Re-Start dennoch mit Freude herbei. Am Mittwoch, 2. Juni, beginnt im Schleswiger Alle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.