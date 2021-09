Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Schleswig IF weiter mit weißer Weste

Die Mannschaft von Trainer Finn Petersen behauptet durch einen 2:0-Heimsieg gegen den TSV Vineta Audorf die Tabellenführung.

Schleswig | Neun Punkte, 18:1 Tore – die Bilanz von Schleswig IF aus den ersten drei Spielen in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost kann sich sehen lassen. Das zweite Heimspiel in Folge bescherte der Mannschaft von Trainer Finn Petersen einen schwer erkämpften 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den Meisterschafts-Mitfavoriten TSV Vineta Audorf. Damit wurde die Tabellenführung ...

