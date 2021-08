Tischtennis-Bezirksrangliste : Süderbraruper Herren dominieren die Konkurrenz

In Flensburg trafen sich die Tischtennisspieler der nördlichen Region, um die Bezirksrangliste der Damen und Herren zu ermitteln.

Süderbrarup | Bei der Tischtennis-Bezirksrangliste in Flensburg herrschte bei den Herren in diesem Jahr ein großer Andrang. 24 Spieler kämpften in vier Vorgruppen um den Einzug in die Finalrunde der besten Acht. Während die Vertreter aus Nordfriesland dabei keine Rolle spielten, zeigten die Aktiven des TSV Süderbrarup eine beeindruckende Dominanz. Gleich fünf Spiel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.