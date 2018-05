Floorball-Relegation : Die letzte Hürde

Blau-Weiß 96 Schenefeld kämpft gegen Eiche Horn Bremen um den Erstliga-Klassenerhalt.

von Jonas Altwein

06. Mai 2018, 10:30 Uhr

Schenefeld | Jetzt wird es ernst. Nach einer langen und kräftezehrenden Saison stehen die Floorballer von Blau-Weiß 96 Schenefeld vor der endgültigen Entscheidung – Klassenerhalt oder Abstieg.

In einer Best-of-Three-Serie gegen Eiche Horn Bremen kämpft die Mannschaft von Spielertrainer Felix Irrgang um den Verbleib in Deutschlands höchster Spielklasse. Zum Start der Relegation empfangen die Schenefelder den Zweitligisten morgen Nachmittag um 15 Uhr in der Sporthalle am Achter de Weiden.

„Spiel auf Augenhöhe”

Irrgang weiß genau, was da auf ihn und seine Mannschaft zukommen wird. Im Pokalwettbewerb zu Saisonbeginn hatte es Blau-Weiß schon einmal mit den Bremern zu tun – und damals mit 5:4 nach Penaltyschießen die Oberhand behalten.

„Das wird ein Spiel auf Augenhöhe“, glaubt Irrgang vor dem Wiedersehen. Dennoch sieht der Nationalspieler seine Mannschaft gegenüber den Hansestädtern im Vorteil. „Wir konnten in dieser Saison Erfahrung auf höherem Niveau in der 1.Bundesliga sammeln. Im Saisonverlauf haben wir uns gesteigert“, so Irrgang.

Nichtsdestotrotz werde man die Bremer „ganz gewiss nicht auf die leichte Schulter nehmen. Jeder muss volle Konzentration zeigen, damit wir am Sonntag vorlegen können“, fordert Irrgang.

Schenefeld muss Auswärts-Fluch besiegen

Eine Entscheidung wird an diesem Wochenende in Schenefeld zwar noch nicht fallen, doch Blau-Weiß will sich eine gute Ausgangsposition für das Auswärtsspiel am 12. Mai in Bremen erarbeiten. Zumal der Erstliga-Neuling in dieser Spielzeit noch keine einzige Partie in der Fremde für sich entscheiden konnte. „Das muss sich jetzt ändern“, weiß Irrgang.

Sollten beide Teams nach zwei Vergleichen jeweils einen Sieg auf dem Konto haben, käme es am darauffolgenden Sonntag (13. Mai) zum Entscheidungsspiel, das erneut in Bremen stattfände.

Für Spiel eins in der Relegation fehlen Blau-Weiß lediglich die Nachwuchsspieler Timo Rother und Sören Gittek, die bei der U19-Floorball-WM der Damen in der Schweiz weilen.