Floorball 1. Bundesliga : Déjà-vu für Blau-Weiß 96 Schenefeld

Schenefelder werden im Playdown-Heimspiel gegen Chemnitz erneut vom Pech verfolgt. Die restlichen zwei Duelle finden in Sachsen statt.

von Jonas Altwein

03. April 2018, 16:00 Uhr

Schenefeld | Die Floorballer von Blau-Weiß 96 Schenefeld müssen mehr denn je um den Klassenerhalt in der Bundesliga zittern. Im ersten Playdown-Spiel unterlagen die Schenefelder zu Hause mit 4:5 nach Penaltyschießen gegen die Floor Fighters Chemnitz.

Vor 182 Zuschauern am Achter de Weiden fand die Mannschaft von Spielertrainer Felix Irrgang nur schwer ins Spiel und konnte offensiv kaum Akzente setzen. Kurz vor der ersten Drittelpause gingen die Sachsen durch Gabriel Bonifacio mit 1:0 in Führung (20.).

Als Hallo-Wach-Effekt sollte dann der zweite Chemnitzer Treffer herhalten, den nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff Hannes Langenstraß erzielte. Fortan übernahm Blau-Weiß die Kontrolle und stellte nach 30 Minuten in Überzahl den Anschluss her durch Justus Karnath, der auf Vorlage von Irrgang zum 1:2 traf.

Beflügelt durch das Tor präsentierten sich die Schenefelder nun wesentlich zielstrebiger – und der Lohn ließ nicht lange auf sich warten. Erst traf Daniel Czapelka nach Zuspiel von Timo Rother zum 2:2 (35.), dann brachte der Ausgleichstorschütze Blau-Weiß erstmals in Führung (39.).

Und Czapelka sollte noch nicht genug haben. Im Schlussabschnitt gelang dem Schenefelder der dritte Treffer des Tages zum 4:2 (50.) – der Sieg war zum Greifen nahe. Doch mitten in den Jubel der Hausherren hinein meldeten sich die Sachsen zurück.

Nur 21 Sekunden nach dem Czapelka-Tor verkürzten die Chemnitzer durch Jan Seipel auf 3:4, plötzlich wurde es wieder eine Zitterpartie. Und in der Schlussminute erlebte Blau-Weiß schließlich ein Déjà-vu der ganz bitteren Sorte.

Wie bereits in der Vorwoche in Kaufering, als man sich nur zwei Sekunden vor dem Ende den Sieg aus den Händen reißen ließ, gelang auch den Floor Fighters in der letzten Minute der Ausgleich. Und es wurde noch schlimmer: Nach torloser Verlängerung setzten sich die Chemnitzer mit 5:4 nach Penaltyschießen durch.

Um den direkten Klassenerhalt vorzeitig zu sichern, benötigt Blau-Weiß nun zwei Siege am kommenden Wochenende bei den Floor Fighters. Sonst stehen weitere Playdown-Spiele an.