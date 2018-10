„Bigpoint nicht veredelt” : Blau-Weiß 96 Schenefeld zwischen Euphorie und Frust

Floorball-Erstligist schlägt am Doppelspieltag erst Berlin, verliert aber gegen Wernigerode. Ein Finne trifft neunmal.

von Patrick Tabel

01. Oktober 2018, 12:45 Uhr

Schenefeld | Zwischen totaler Euphorie und purem Frust war alles dabei. Die Floorballer von Blau-Weiß 96 Schenefeld durchlebten an ihrem ersten Bundesliga-Doppelspieltag der Saison so ziemlich jede denkbare Gefühlslage.

Am Sonnabend hatten sie zunächst Vereinsgeschichte geschrieben, als Spielertrainer Benedikt Fiedrich mit seinem Tor zum 5:4 in der Verlängerung gegen BAT Berlin den ersten Schenefelder Auswärtssieg in der 1. Bundesliga unter Dach und Fach brachte.

Blau-Weiß verpasst den Doppelsieg

„Das war ein Bigpoint“, betonte Teamsprecher und Spieler Jan-Ole Villwock nach dem knappen Triumph über einen vermeintlichen Konkurrenten im Kampf gegen die Playdowns. „Nur leider haben wir diesen Bigpoint nicht veredelt“, verwies er auf die letztlich deutliche 6:11-Heimniederlage am gestrigen Sonntag gegen die Red Devils aus Wernigerode.

Ähnlich wie gegen Meister Weißenfels zum Saisonauftakt hielten die Blau-Weißen auch gegen den Tabellendritten der vergangenen Spielzeit zwei Drittel gut mit, ehe im Schlussabschnitt der erneute Einbruch folgte.

Viele Strafminuten und ein finnischer Torjäger besiegeln Pleite

„Wir haben uns das Leben auch selbst schwer gemacht“, räumte Villwock ein. So kassierten die Gastgeber insgesamt 16 Strafminuten, darunter gleich zehn am Stück für Fiedrich wegen Reklamierens.

Erlegt wurden sie aber von Samuli Granlund: Der finnische Importspieler erzielte neun der elf Treffer für die Roten Teufel. „Der war einfach zu gut für uns“, erkannte Villwock neidlos an, auch wenn er sich darüber ärgerte, dass der im Vorfeld zum „Zielspieler“ auserkorene Finne letztlich doch nicht zu stoppen war.

Rote Karte bringt Schenefelder in Berlin zurück ins Spiel

Torhungrig präsentierte sich auf Schenefelder Seite Justus Karnath – wenn auch nicht gegen Wernigerode, sondern zuvor in Berlin. Dank seines Dreierpacks hatte er großen Anteil am historischen Auswärtserfolg.

Entscheidend sei dieser laut Villwock aber durch die Rote Karte wegen Tätlichkeit gegen einen Berliner mit anschließender Fünf-Minuten-Strafe zu Beginn des dritten Drittels begünstigt worden. „Sonst wären wir wohl nicht mehr zurückgekommen“, mutmaßte Villwock. So aber witterten die Gäste ihre Chance – und nutzten diese letztlich im Nachgang.