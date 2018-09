Rutschen statt springen : Bennet Druminski über seine Rolle als Torwart von Blau-Weiß 96

Seit vier Saisons hütet er das Tor beim Floorball-Team aus Schenefeld. Am Wochenende ist er doppelt gefordert.

von Patrick Tabel

29. September 2018, 07:00 Uhr

Schenefeld | Jan-Ole Villwock nimmt’s gelassen. „Könnte schlimmer sein“, kommentiert der Teamsprecher von Blau-Weiß 96 Schenefeld recht lapidar den anstehenden Doppelspieltag in der 1. Bundesliga.

Am heutigen Samstag, 29. September, treten die Floorballer zunächst auswärts um 14 Uhr bei BAT Berlin an, ehe Sonntag die Red Devils aus Wernigerode im Schenefelder Sportzentrum Achter de Weiden (15 Uhr) zu Gast sind. Sowohl die Anreise nach Berlin als auch die Spielzeit seien laut Villwock noch recht human. Da bleibe genügend Zeit, um rechtzeitig zum zweiten Spiel wieder fit zu sein.

Schenefeld ärgert die Großen

Nach der knappen 4:6-Niederlage zuletzt beim Vizemeister TV Lilienthal wollen sich die Schenefelder insbesondere gegen den Vorjahres-Dritten Wernigerode „bestmöglich verkaufen und zeigen, dass wir mit den etablierten Teams mithalten können“, verspricht Villwock.

In Lilienthal brachte vor allem Bennet Druminski (Fotos) die Gastgeber phasenweise zur Verzweiflung: Dank seiner vielen Paraden wurde der Torhüter schließlich zum wertvollsten Spieler auf Seiten der Gäste gewählt.

„Unumstrittene Nummer eins”

„Er strahlt große Sicherheit aus“, lobt Villwock die „unumstrittene Nummer eins“ im Schenefelder Tor. Das sei gerade für den Kopf ein großer Faktor, dass man keine Angst haben müsse, wenn mal ein Schuss durchkommt, hält das Team große Stücke auf den 24-Jährigen.

Rutschen statt springen

Seit vier Spielzeiten steht respektive rutscht Druminski bereits zwischen den Pfosten bei Blau-Weiß hin und her. „Ich habe so das Gefühl, mehr Fläche abzudecken“, begründet der Keeper, warum er im Gegensatz zu anderen Kollegen weniger mit Sprungeinlagen glänzt, sondern eher durch geschicktes und vor allem schnelles Verschieben am Boden seinen Job verrichtet.

Ein Job, der höchst anspruchsvoll ist. „Vor allem mental“, betont Druminski. Wenn die kleinen löchrigen Kunststoffbälle regelmäßig mit weit über 100 Stundenkilometern und für das Auge kaum sichtbar auf ihn zurasen, entscheide neben guten Reflexen und hoher Konzentration vor allem das Stellungsspiel über Torerfolg oder Parade.

Erst Feldspieler, dann Torwart

„Irgendwann weiß man auch, wo in etwa jeder Spieler gerne hinzielt“, hilft Druminski zudem seine jahrelange Erfahrung weiter. Bevor er in Schenefeld anheuerte, spielte er drei Saisons beim Liga-Konkurrenten ETV Piranhhas Hamburg.

Erlernt hat der Pinneberger das Floorballspielen allerdings viele Jahre zuvor in seiner Geburtsstadt Brunsbüttel – damals noch als Feldspieler in einer Hobbytruppe. „Torwart wurde ich erst später bei meinem Wechsel nach Itzehoe“, schildert der Auszubildende zum Mikrotechnologen seinen Werdegang.

Im Tor fühlt er sich mittlerweile deutlich wohler

Auf seine Fähigkeiten am Schläger angesprochen, gerät Druminski ins Schmunzeln: „Ich kann schon noch was damit anfangen, aber ins Feld stellen würde ich mich nicht mehr unbedingt.“

Dass der 24-Jährige allerdings auch ohne den Stock in der Hand bestens zurechtkommt, beweist er regelmäßig – an diesem Wochenende im Idealfall sogar zweimal.