Fussball-Oberliga Hamburg : SV Rugenbergen fast mit einer Gala gegen Buchholz

Bönningstedter revanchieren sich eindrucksvoll beim Klub aus der Nordheide für 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel. Moussa Mane ebnet den Weg zum Sieg.

von Michael Bunk

09. April 2018, 10:00 Uhr

Bönningstedt | Endlich richtiges Fußballwetter, und endlich wieder richtiger Fußball – zumindest aus Sicht des SV Rugenbergen. Der Fußball-Oberligist hat gestern in eindrucksvoller Manier Revanche gegen den TSV Buchholz 08 geführt. Die Rot-Schwarzen gewannen 4:0 (2:0). Mit eben jenem Ergebnis hatte der SVR noch am Ostermontag in der Nordheide verloren.

Nach sechs Tagen Pause war die Bönningstedter Mannschaft nicht wiederzuerkennen, obwohl Trainer Ralf Palapies nur auf drei Positionen Veränderungen vorgenommen hatte.

Moussa Mane schnürt Doppelpack

Eine davon: Moussa Mane stürmte von der ersten Minute an. Eine Maßnahme, die sich frühzeitig bezahlt machte. Bereits nach fünf gespielten Minuten vollendete er eine Hereingabe des auf der rechten Seite durchgestarteten Sergej Schulz am zweiten Pfosten zur Führung. 20 Zeigerumdrehungen später war erneut Mane zur Stelle und lenkte einen Lohrke Eckball mit der Hacke zum 2:0 in die Maschen.

Von Buchholz war gegen eine unheimlich konzentriert und sicher von hinten herausspielende Rugenbergener Mannschaft lange, lange nichts zu sehen. Jannis Waldmann, stand für Patrick Marciniak wieder zwischen Pfosten, musste sich erst in der 43. Minuten gegen Luca-Robin Knoblochs Hammer aus 20 Metern ganz lang machen.

„Ein Tor schöner als das andere”

In Halbzeit zwei sorgten Raoul Bouveron, der einen schon verloren geglaubten Ball mit viel Einsatz zurückeroberte, und Innenverteidiger Broder Hansen per Kopf nach Ecke von Schulz für die endgültige Entscheidung gegen eine Buchholzer Mannschaft, die nun zwar mehr investierte, aber erneut nur zu einer wirklich guten Chance kam.

„Nach dem 0:4 musste eine Reaktion her. Ich fand ein Tor schöner als das andere. Das hat Spaß gemacht“, befand Palapies. Bereits am Dienstagabend empfängt der SVR Schlusslicht Vorwärts Wacker im Werner-Bornholdt-Sportzentrum (19 Uhr).