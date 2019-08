Zusammen sind sie stärker

VfL und HTS rufen Volleyball-Gemeinschaft Halstenbek-Pinneberg ins Leben / Heute Gründungsversammlung

von Jonas Altwein

21. August 2019, 11:42 Uhr

Halstenbek/Pinneberg | Das Synergiepotenzial lag auf der Hand. Die Volleyballer des VfL Pinneberg und die der Halstenbeker Turnerschaft haben ihre beiden Abteilungen zusammengeschlossen. Anfang der Woche unterzeichneten VfL-Geschäftsführer Uwe Hönke und sein HTS-Pendant Heike Fenske den Vertrag zur Gründung der Spielgemeinschaft, heute Abend sollen die Mitglieder die Entscheidung in Halstenbek absegnen.

„Ich freue mich, dass unsere ambitionierten Pläne schon zu dieser Saison Realität werden. Mit unserer erfolgreichen Jugendarbeit und der Leistungssport-Orientierung des VfL hoffen wir darauf, eine starke gemeinsame Zukunft aufzubauen“, sagt Jan Sievers, Volleyball-Abteilungsleiter der Halstenbeker.

Sebastian Rieck, der erst seit wenigen Monaten die gleiche Funktion bei den Pinnebergern inne hat, zeigt sich erfreut über die unkomplizierte Zusammenarbeit. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich in diesen Prozess so konstruktiv eingebracht haben. Unsere Geschäftsführer Heike Fenske und Uwe Hönke haben uns in der Idee bestärkt“, so Rieck. Denn gute Erfahrungen haben die beiden Vereine bereits mit dem Zusammenschluss der Basketballer zu den Holstein Hoppers gemacht, die in der 2. Regionalliga Nord spielen.

Bei den Volleyballern hat ein Treffen in Halstenbek von Sievers und Rieck den Stein ins Rollen gebracht. „Wir sind ins Gespräch gekommen, weil mein Sohn dort im Jugendbereich gespielt hat“, berichtet Rieck. Und so stellten sie schnell fest, welche Vorzüge eine Kooperation hätte.

Der VfL kann mit einer Herren-Mannschaft in der 3. Liga leistungsorientierten Volleyball anbieten, verfügte bislang jedoch nicht über einen entsprechenden Nachwuchs. Die Halstenbeker stellen mit insgesamt mehr als 230 Spielerinnen und Spielern die größte Volleyballsparte der Region, konnten den Abstieg der Herren aus der Verbandsliga aber nicht verhindern.

„Jetzt können wir unseren Talenten endlich die Chance bieten, höherklassig zu spielen“, erklärt Sievers. Und der VfL, der vor einigen Wochen nach einem personellen Umbruch sogar kurz vor der Abmeldung vom Spielbetrieb stand (wir berichteten), bekommt im Gegenzug einen ambitionierten Unterbau. Mit Malte Maßmann und Nils Sievers, dem Sohn des Halstenbeker Abteilungsleiters, wagen zur neuen Saison zwei HTS-Talente den Sprung in die 3. Liga – weitere sollen folgen.

Unter dem Namen Volleyball-Gemeinschaft Halstenbek-Pinneberg kämpfen ab sofort vier Damen- und sechs Herrenteams im Ligabetrieb um Punkte, dazu kommen noch vier Mixedmannschaften, ein Integrationsteam und zahlreiche Jugendmannschaften.

Zum Abteilungsleiter der VG soll heute der 51-jährige Sievers gewählt werden. Danach soll sich das Synergiepotenzial dann voll entfalten.