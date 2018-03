Badminton : Zurück in der vierten Liga

BSG Hamburg West qualifiziert sich für die kommende Oberliga-Saison

von Kornelius Krüger

28. März 2018, 16:00 Uhr

Die Mission Aufstieg ist erfolgreich abgeschlossen worden. Die BSG Hamburg West hat sich eines der drei Tickets für die kommende Oberliga-Saison – die vierthöchste Badminton-Spielklasse Deutschlands – gesichert.

In der Wedeler Sporthalle an der Bergstraße bekam es die BSG zum Auftakt der Aufstiegsrunde in der Gruppenphase mit BSV Einheit Greifswald sowie dem SV Berliner Brauereien zu tun. Nach einem 5:3-Auftaktsieg gegen das Team aus Mecklenburg-Vorpommern musste sich der Verein, der sich aus Aktiven des Wedeler TSV, Blau-Weiß 96 Schenefeld, Elmshorner MTV und SV Blankenese zusammensetzt, dem Hauptstadt-Klub mit 2:6 geschlagen geben. Da Greifswald jedoch ebenfalls gegen Berlin unterlag, zogen die Gastgeber als Gruppenzweiter in die Runde der letzten Vier ein.

Dort kam es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Vor zwei Jahren war man in der Oberliga bereits auf den Berliner SC getroffen, der als vermeintlicher Favorit in die Begegnung ging. Dominic Becker und Mannschaftsführer Sebastian Schmidt brachten die BSG im Doppel mit 1:0 in Führung, die Damen-Paarung Bente Eichhorn/Nina Schulze kassierte hingegen eine Niederlage. Nach einer weiteren Pleite von Carsten von Ohlen und Calvin Kreft im zweiten Herren-Doppel, behielten Becker und Kreft jeweils im Einzel die Oberhand und brachten BSG mit 3:2 in Führung.

In einem dramatischen Mixed erkämpften Marie Niebergall und Sebastian Schmidt in der Verlängerung des dritten Satzes den wichtigen vierten Punkt. Da Anna-Lena Schlüter im Anschluss verlor, fiel die Entscheidung im letzten Herreneinzel. Der BSG genügte ein Satzgewinn zum Einzug ins Finale und dem damit einhergehenden Aufstieg. Dennis Lam behielt die Nerven und holte den zweiten Durchgang mit 21:19. Auf ein Endspiel wurde im Anschluss verzichtet.

„Wir freuen uns enorm über den Aufstieg und wollen im Gegensatz zur Saison 2016/17 die Klasse halten. Ich sehe uns gut aufgestellt“, sagte Dominic Becker.