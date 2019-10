Zu spät akklimatisiert

Fußball: SV Lieth kassiert in der vierten Runde des Lotto-Pokals eine 3:4-Pleite gegen ASV Hamburg

Avatar_shz von shz.de

04. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Für die Kreis-Fußballer stand am Mittwoch die vierte Runde im Lotto-Pokal an – die Partie des SSV Rantzau fiel dem Wetter zum Opfer. Zwei Mannschaften haben das Achtelfinal-Ticket gelöst.

SV Lieth –

ASV Hamburg 3:4 (1:3)



Obwohl es in der vierten Pokalrunde eine 3:4-Niederlage gegen den Landesligisten, dem Afghanischen Sport Verein Hamburg hagelte, war Lieths Trainer Nico Plocharska zufrieden mit der Leistung seines Teams. „Wir haben mit einem neuen System gespielt. Das hat aber erst im zweiten Durchgang gegriffen. Da waren wir die bessere Mannschaft.“ Kapitän Thies Harbeck erzielte nach einem Handspiel der Gäste per Strafstoß die Führung. Bis zur Halbzeit drehte der ASV jedoch die Partie und ging mit 3:1 in Front. Auch dank eines Foulelfmeters, Plocharska verärgert: „Den musste man nicht pfeifen“. Wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, wenn Philipp Matthiessen den zweiten Handelfmeter der „Roten Teufel“ direkt vor der Pause verwandelt hätte. Danach erzielte er aber jeweils die Anschlusstreffer zum 3:2 und 4:3, so blieb die Begegnung bis zum Schluss spannend. Die Wende sollte aber nicht mehr eingeläutet werden.

In der Bezirksliga West geht es bereits heute Abend am Butterberg mit dem Kader aus dem Pokalspiel gegen SV Eidelstedt weiter.

Erfolgreicher verlief die Pokalrunde indes für die SV Halstenbek-Rellingen und den SV Rugenbergen. Die Oberliga-Kicker aus Bönningstedt setzten sich mit 6:2 (1:2) beim Bezirksligisten SV Börnsen durch – Flügelspieler Patrick Hoppe avancierte mit drei Treffern zum Matchwinner. Landesligist HR siegte dank einer starken zweiten Halbzeit mit 2:1 (0:1) gegen den unterklassigen SC Egenbüttel.