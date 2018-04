Handball-Hamburg-Liga : Zittern bis zum Schluss

Kreis-Teams müssen weiterhin um den Klassenerhalt bangen. Für die HSG Pinnau und den TSV Uetersen ist Verlieren verboten.

von Oliver Hansen

18. April 2018, 09:15 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Spannung in der Hamburg-Liga der Handballer bleibt bis zum Schluss: Erst am letzten Spieltag der Saison wird sich entscheiden, ob eine Mannschaft aus dem Kreisgebiet noch den bitteren Gang in die Landesliga antreten muss, oder eben auch nicht.

Denn nachdem der TSV Uetersen seine Partie mit 36:29 (15:11) gegen das HT Norderstedt gewonnen hatte, zog auch die HSG Pinnau durch ein 22:17 (11:10) gegen HTS/BW 96 Handball nach.

Duell um den Klassenerhalt

Und nun kommt es am Sonnabend (19 Uhr, Fahltskamp) zum ultimativen Duell HSG Pinnau gegen Uetersen. Der Unterlegene wird wahrscheinlich den Gang in die Landesliga antreten müssen, weil die THB Hamburg als Vorletzter die wahrscheinlich leichteste Aufgabe beim designierten Absteiger SG Bergedorf/VM hat.

„Wir werden alles für den Klassenerhalt tun“, so Uetersens Coach Bernd Ramspott für sein Team. Auch Sascha Burmeister von der HSG ist sich der Brisanz bewusst: „Wir haben ein Heimspiel und alles selbst in der Hand“, so der HSG-Coach.

Moorreger SV hat es in der eigenen Hand

Spannend bleibt es auch bei den Frauen. Der Moorreger SV benötigt aus dem letzten Saisonspiel gegen den AMTV II am Sonntag (17 Uhr, An Himmelsbarg) noch einen Punkt, um sicher gerettet zu sein. Sollte dies scheitern, müssten die Schützlinge von Andree Buhse hoffen, dass der SC Alstertal-Langenhorn II nicht seine beiden letzten Spiele gewinnt.