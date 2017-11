Fussball-Oberliga Hamburg : Wedeler TSV beweist Charakter

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Stemmer 1 von 2

von Kornelius Krüger

erstellt am 27.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Wedel | Die erhoffte Reaktion folgte auf dem Fuße. Nachdem Trainer Jörn Großkopf den Wedeler TSV im Vorfeld des Duells gegen den SV Curslack-Neuengamme in die Pflicht genommen hatte, bewiesen die hiesigen Fußballer Charakter und setzten sich am 18. Oberliga-Spieltag mit 3:1 (1:0) durch. „Kompliment an die Mannschaft, sie hat ein gutes Spiel gemacht und ein Sonderlob an Torhüter Stefan Steen“, sagte Großkopf nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle.

Auf dem Kunstrasen an der Schulauer Straße agierten beide Teams von Beginn an mit offenem Visier. Die erste Chance besaßen die Gäste, Stjepan Radic setzte den Schuss jedoch neben das Gehäuse (4.). Auf der anderen Seite stand Ali Moslehe bei seinem Treffer im Abseits (8.).

In der 22. Minute hatten auch die Gäste den Torschrei auf den Lippen, Wedels Innenverteidiger Christopher Eibl klärte aber noch kurz vor der Linie. Zehn Minuten später war der Bann dann gebrochen: Marcus Richter umkurvte den Gästekeeper Leon Giese und schob anschließend eiskalt mit links ein. Dass der WTSV mit der Führung in die Pause ging, hatten die Hausherren fortan Keeper Stefan Steen zu verdanken, der gegen Mike Beldzik erstklassig parierte (43.).

Im zweiten Durchgang stand zunächst erneut Steen im Mittelpunkt, als er gedankenschnell gegen Beldzik reagierte (57.) Kurze Zeit später verpasste es der WTSV, die Vorentscheidung herbeizuführen. Der eingewechselte Hendrik Ebbecke übersah den besser positionierten Theodoros Ganitis und scheiterte stattdessen am Gästetorhüter. Das sollte sich rächen. Zwar hielt Steen zunächst erneut stark gegen Niklas Hoffmann, beim Nachschuss von Jan Landau war der 30-Jährige machtlos – 1:1 (85.).

„Wir haben danach eine überragende Reaktion gezeigt und verdient den Sieg eingefahren“, befand Kapitän Jan Eggers, dessen Freistoß in Minute 88 Jorma Eggers fand, der unbedrängt zum 2:1 einköpfte. Das Momentum war nun wieder auf den Seiten der Hausherren, die 60 Sekunden später den Deckel drauf machten.

Ebbecke legte nach einem Ballgewinn im Mittelfeld auf Joker Eric Agyemang quer, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. „Den Erfolg hat sich die Mannschaft absolut verdient“, war Großkopf angesichts der gezeigten Reaktion vollends zufrieden.

Wedeler TSV – SV Curslack-Neuengamme 3:1 (1:0) Wedeler TSV: Steen – Gomoll, Eibl, Jorma Eggers, Wilckens – Steinecke, Mahnke, Jan Eggers – Moslehe (65. Ebbecke), Richter, Ganitis (84. Agyemang). Trainer: Jörn Großkopf. Tore: 1:0 Richter (32.), 1:1 Landau (85.),2:1 Jorma Eggers (88.), 3:1 Agyemang (89.)