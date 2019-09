Vorbereitung zahlt sich aus

Handball: TSV Ellerbek feiert 26:21-Erfolg gegen Titelaspirant SG Todesfelde/Leezen

16. September 2019, 14:22 Uhr

Ellerbek | „Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Dafür hatten wir uns in der Woche intensiv vorbereitet.“ Für Trainer Jens Molkow kam es insofern nicht überraschend, dass die Handballfrauen des TSV Ellerbek auch ihr zweites Punktspiel in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein gewannen – obwohl mit der SG Todesfelde/Leezen einer der Aspiranten für Meistertitel in der Harbig-Halle zu Gast war. 26:21 (12:9) hieß es am Ende für das Molkow-Team, das die Partie nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (5:5/15. Minute) bestimmte und die Führung (7:5) nicht mehr aus der Hand gab.

Grundlage für den Erfolg war die engagierte und taktisch kluge Abwehrarbeit mit zwei herausragenden Torfrauen. Aus der 6:0-Grundformation ließ Molkow die Spiel bestimmende und torgefährliche Laura Riehl immer wieder doppeln, so dass deren Mitspielerinnen vermehrt zu Abschlüssen gezwungen wurden. „Damit haben wir das SG-Aufbauspiel entscheidend gestört“, erklärte Molkow, der trotz einer 12:9-Führung zur Pause Kritik übte: „Wir haben zwar im Angriff überwiegend geduldig gespielt, uns aber noch zu viele Risikopässe und überhastete Würfe geleistet.“

Dass die Mängel ohne Folgen blieben, war Lina Kühne im Tor zu danken, die mehrfach bravourös hielt und auch einen Siebenmeter abwehrte. Für den gleichen Rückhalt sorgte in der zweiten Hälfte Laura Ristau, die sich nach dem 16:14 zehn Minuten nicht überwinden ließ. Zwar verkürzte Todesfelde den Sechs-Tore-Rückstand (20:14) in der Schlussphase noch einmal (24:20), Ellerbeks Sieg geriet jedoch nicht in Gefahr.

Im TSV-Angriff ragte als Schützin zwar Julia Steinberg heraus. Spielmacherin Sabrina Wrage sorgte jedoch ebenso immer wieder für Torgefahr wie Kreisläuferin Ann-Kathrin Skubich und die quirligen Hesse-Zwillinge. Yana glänzte bei Gegenstößen. Schwester Elena brachte die SG-Abwehr durch ihre Wendigkeit und Spielintelligenz durcheinander.