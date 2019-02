Vier neue Nord-Meister aus Elmshorn

Erfolge des Swim-Teams über die langen Strecken

von Michael Bunk

20. Februar 2019, 16:00 Uhr

Natürlich hätte man auch am frühen Samstagmorgen losfahren können und wäre wohl rechtzeitig zum ersten Start um 12 Uhr in Magdeburg gewesen. Die Anreise am Vortag aber war wesentlich entspannter – und das schlug sich für die Starter des Swim-Teams Stadtwerke Elmshorn bei den Norddeutschen Meisterschaften über die so genannten langen Strecken auch in den Ergebnissen nieder: Sechs von ihnen kehrten mit Edelmetall dekoriert aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt zurück. Miriam Fraß holte ihre ersten Medaillen in der offenen Klasse: Silber über 800 (9:14,72 Minuten) und 1500 Meter Freistil (17:29,60 Minuten) – jeweils hinter der ein Jahr älteren Elea Linka (SG Stormarn Barbüttel); Gold für den Jahrgang 2002 gab es für die Leibnitzschülerin oben rauf. „Für diesen frühen Zeitpunkt in der Saison ist Miriam wirklich gute Zeiten geschwommen“, ordnete Jörg Freyher ein.

Der Cheftrainer des STE war generell zufrieden mit dem Abschneiden seiner Schützlinge in der Licht durchfluteten und gut aufgeheizten Elbe-Schwimmhalle. So bewies Erik Thoms (Jg. 2002) aufsteigende Form mit seinem Jahrgangs-Sieg über 400 Meter Lagen in 4:50,99 Minuten und Bronze über 800 Meter Freistil in 8:51,16 Minuten. Beide gelten als Pflichtzeiten für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften.

Titel als Norddeutsche Jahrgangsmeisterin sicherten sich ferner Lara Günther (2004/800 Meter Freistil), Nele Prätorius (2006/400 Meter Lagen vor Vereinskameradin Seike Schlump und 1500 Meter Freistil). Jüngster Medaillengewinner des STE war Kolja Dieckmann (Jahrgang 2007) mit Rang drei über die 800 Meter Freistil.

Die weitere Vorbereitung gilt nun den schleswig-holsteinischen Landesmeisterschaften Ende März in Lübeck. Eine Station dahin ist der eigene Elmshorner Stadtwerke-Cup am Wochenende 2./3. März in der Traglufthalle.