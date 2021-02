Fußball-Landesliga : VfL Pinneberg verpflichtet Stürmer Georgios Kantartzis

Liga-Manager Theodoros Ourgantzidis verpflichtete für die kommende Saison einen früheren Weggefährten, der auch schon in der dritten und vierten Liga Griechenlands kickte.

Pinneberg | Als er schon 38 Jahre alt war, schoss Theodoros Ourgantzidis den SC Teutonia 10 in der Saison 2009/2010 zur Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga und zum Aufstieg in die Landesliga. An seiner Seite stürmte damals Georgios Kantartzis, der dann als 22-J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.