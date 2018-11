Nach 14 Niederlagen in Folge : VfL Pinneberg feiert den ersten Saisonsieg

Der abgeschlagene Tabellenletzte der Fußball-Oberliga schlägt überraschend HEBC. VfL-Coach Bethke pustet kräftig durch.

von Kornelius Krüger

01. November 2018, 11:50 Uhr

Pinneberg | Frederik Etling entledigte sich seines Trikots und stürmte mit freiem Oberkörper Richtung Auswechselbank. Es gab kein Halten mehr auf Seiten des VfL Pinneberg.

Nach zuvor 14 Niederlagen am Stück haben die Fußballer von der Fahltsweide die ersten Punkte der diesjährigen Oberliga-Saison eingefahren. Der HEBC wurde am Mittwoch mit 4:2 (1:0) nach Hause geschickt. „Endlich ist die Null auf dem Punktekonto Geschichte. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, sagte VfL-Coach Patrick Bethke.

Krauze trifft doppelt

Sein Team ging durch Wojciech Krauze (34. Minute) verdient mit 1:0 in die Pause – Alexandros Ignatiadis verpasste per Handelfmeter das 2:0 (41.). Im zweiten Durchgang sollten sich die Ereignisse überschlagen. Zunächst verlängerte VfL-Verteidiger Amin Bejaoui per Kopf unhaltbar ins eigene Netz (54.).

Drei Minuten später wurde Mohammad Zaman im Strafraum gehalten und Krauze schnürte per Elfmeter den Doppelpack. 16 Minuten vor Schluss glichen die Gäste dank Priebe erneut aus.

Erst Tor, dann Platzverweis

Der VfL hatte jedoch das letzte Wort. Der kurz zuvor eingewechselte Etling sorgte mit dem 3:2 für Jubelstürme (85.). „Reinkommen und treffen, so war es abgemacht“, scherzte Etling.

In der Nachspielzeit sorgte Ignatiadis für den Schlusspunkt, sah wegen unsportlichem Verhalten (Trikot ausziehen und Disput mit HEBC-Keeper) noch die Ampelkarte. Das Heimspiel am Sonntag gegen Buchholz (14 Uhr) wird der VfL somit ohne seinen Stürmer bestreiten müssen.