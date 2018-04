Fussball-Oberliga Hamburg : VfL Pinneberg blüht auf

Pinneberger feiern Heimsieg auf Rasen über Concordia. Ein Rotsünder meldet sich eindrucksvoll zurück.

von Patrick Tabel

09. April 2018, 09:30 Uhr

Pinneberg | Fast ein halbes Jahr lang mussten die Oberliga-Fußballer des VfL Pinneberg winterbedingt auf ihren Rasenplatz an der heimischen Fahltsweide verzichten. Am gestrigen Sonntagnachmittag feierten sie nun eine erfolgreiche Rückkehr ins Stadion 1. Kjell Ellerbrock (47.) und Alexander Borck (90.+2) schossen den VfL zum 2:0-Erfolg über den WTSV Concordia und zu drei Punkten im Kampf gegen den Abstieg.

Rückkehrer als Matchwinner

Bei bestem Fußballwetter war insbesondere Alexander Borck (kleines Foto) „heiß auf dieses Spiel“, wie er betonte. Der 25-Jährige hatte sich Anfang November 2017 im Spiel gegen den SC Victoria (0:3) wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte eingehandelt und wurde daraufhin für acht Spiele gesperrt.

Foto: Claus Bergmann

An fußballerischer Klasse hat Borck während der Zwangspause aber nichts eingebüßt. Nach seiner Einwechslung zu Beginn der zweiten Halbzeit avancierte der Mittelfeldakteur zum Matchwinner für den VfL.

In der 47. Minute bediente Borck von rechts punktgenau den in der Mitte lauernden Kjell Ellerbrock – 1:0. Für den Endstand sorgte der Rückkehrer dann selbst, nachdem er einen weiten Abschlag in Richtung Sechszehner als erster erreicht und den Ball lässig an Keeper Frederic Böse vorbei ins Tor geschlenzt hatte.

Trainer Reibe beweist glückliches Händchen

VfL-Trainer Thorben Reibe freut sich nun im Abstiegskampf auf einen wiedererstarkten Borck: „Er hat einfach eine gute Qualität.“ Bestätigt sah Reibe sich zudem in seiner Prognose, dass „das Spiel über die Einwechselspieler entschieden“ werden würde. „Nach dem langen Winter nun plötzlich bei 20 Grad und Sonne zu spielen, kostet erst mal Kraft“, weiß der Coach.

Er sollte Recht behalten. Hochklassigen Fußball bekamen die knapp 100 Zuschauer nur bedingt geboten. Beide Teams agierten oft mit langen Bällen. Im Angriff fehlte es hüben wie drüben an Präzision. Dafür überzeugten die Gastgeber kämpferisch.

Neben Borck überzeugte auch Lion Strauß immer wieder mit schnellen Vorstößen über die Flügel. Im Tor bot Lucas Albracht den nötigen Rückhalt.

Kühlen Kopf behielten die Pinneberger zudem kurz vor Schluss, als nach einem Wortgefecht zwischen Philipp Werning und Cordis Kevin Zschimmer mehrere Spieler beider Teams aneinandergerieten. Der VfL dürfte nun hoffen, dass der Rasenplatz im Stadion 1 künftig wieder als gewohnte Heimstätte dient.