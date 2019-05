Uwe Wölm neuer Vize-Präsident des FCE

von Michael Bunk

27. Mai 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | Als Michael Homburg die Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung des FC Elmshorn um einen Wahlgang mit der Begründung ergänzte, dass Beisitzer Uwe Wölm eine Woche zuvor zurückgetreten sei, schien sich Schlimmes anzudeuten. War es aber nicht. Wenig später war Wölm wieder in Amt und Würden – nun als einer von drei gleichberechtigten Vizepräsidenten hinter Vereinschef Homburg. Rainer Klaar wurde in dieser Position von den nur 20 Mitgliedern am Freitagabend bestätigt. „Ich wollte wieder mehr Verantwortung im Vorstand übernehmen“, sagte Wölm, der auch schon mal für ein Jahr an der Spitze gestanden hatte. Der neu gewählte Beisitzer Klaus Fischer ist auch Behindertenbeauftragter der Stadt Elmshorn.

Obwohl die sportliche Bilanz der Saison deutlich negativ ausfiel, fand Homburg in seinem Jahresbericht auch erfreuliche Seiten. Allen voran die Jugendturniere mit 1000 Kindern und das Weihnachts-Hallenturnier. Außerdem ist ein neuer Teamsportpartner gefunden worden, der die Jugendmannschaften nach und nach wieder mit einheitlichen Trikots ausstatten wird.