Bert-Meyer-Cup 2019 in Pinneberg : Union Tornesch verteidigt seinen Titel

Fußball-Landesligist Union Tornesch gewinnt auch die 22. Turnierauflage. Trainer Thorben Reibe wird zum Titelsammler. Alle Ergebnisse.

von Jonas Altwein

07. Januar 2019, 13:00 Uhr

Pinneberg | Einen Moment lang musste Thorben Reibe überlegen. „Das müsste der fünfte Titel gewesen sein“, sagte der Trainer des FC Union Tornesch. Dreimal gewann Reibe die inoffizielle Hallenkreismeisterschaft als Spieler des VfL Pinneberg, 2017 als Trainer des Gastgebers.

Nun also der fünfte Streich des 36-Jährigen beim 22. Bert-Meyer-Cup mit Union Tornesch. „Da gehört auch immer eine Portion Glück dazu“, sagte Reibe am Rande der Siegerehrung. „Aber ich glaube, zusammen mit HR waren wir die beste Mannschaft hier.“

Union startet perfekt ins Turnier

In der Gruppenphase ließ der Landesligist, der bereits vor einem Jahr etwas überraschend das größte Hallenturnier im Kreis Pinneberg für sich entschieden hatte, gegen den VfL (2:0), Qualifikant Kummerfelder SV (2:0) und den FC Elmshorn (3:0) nichts anbrennen.

Zuschauermagnet: Insgesamt strömten an allen drei Turniertagen mehr als 1500 Zuschauer in die THS-Halle.

Im letzten Gruppenspiel musste Tornesch dann aber dem Oberligisten Wedeler TSV den Vortritt lassen, der nach dem 3:2 gegen Union als Erstplatzierter ungeschlagen in die Endrunde einzog.

Wedels neuer Coach zunächst noch Beobachter

Der WTSV hatte unter den Augen von Neu-Coach Andjelko Ivanko, der noch nicht in offizieller Funktion in Erscheinung trat, in der Endrunde gleich zweimal das Nachsehen. Im Halbfinale unterlag die von Vorstandsmitglied Thorsten Zessin betreute Mannschaft Liga-Rivale SV Rugenbergen (2:3), im Neunmeterschießen um Platz drei Halstenbek-Rellingen (1:3).

Die Sieger seit 1998 1998: Wedeler TSV 1999: VfL Pinneberg 2000: Raspo Elmshorn 2001: VfL Pinneberg 2002: VfL Pinneberg 2003: SV Halstenbek-Rellingen 2004: VfL Pinneberg 2005: SV Halstenbek-Rellingen 2006: VfL Pinneberg 2007: VfL Pinneberg 2008: VfL Pinneberg 2009: Wedeler TSV 2010: Wedeler TSV 2011: VfL Pinneberg 2012: SV Halstenbek-Rellingen 2013: VfL Pinneberg 2014: SV Halstenbek-Rellingen 2015: VfL Pinneberg 2016: Wedeler TSV 2017: VfL Pinneberg 2018: Union Tornesch 2019: Union Tornesch

Wedels Ivanko hatte beim Turnier zudem die Möglichkeit, die Leistungen seines Sohns Dario in Augenschein zu nehmen, der mit HR zum Teilnehmerfeld zählte. Dias Team vom Lütten Hall wusste in der Vorrunde mit astreinem Hallenfußball zu überzeugen und verdiente sich ungeschlagen noch vor Oberligist SV Rugenbergen den Gruppensieg.

Halbfinals: HR im Pech, Rugenbergen dreht Rückstand

Erst gegen den späteren Turniersieger Union Tornesch war im Halbfinale Endstation. „Da haben Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht“, blickte Tornesch-Trainer Reibe zurück. Während HR beim Stande von 1:1 nur das Aluminium traf, gelang Christian Kulicke mit seinem zweiten Treffer rund 30 Sekunden vor Schluss der entscheidende Punch.

Auszeichnungen: Hassan Zarei (SV Rugenbergen) wurde zum besten Spieler gewählt, Hannes Rudek (Kummerfelder SV) zum besten Nachwuchsakteur. Im Tor bot Rudeks Teamkollege Jannik Neumann den sichersten Rückhalt.

Nicht minder spannend war dann auch das zweite Endrunden-Spiel in der THS-Halle. Der Wedeler TSV war im Oberliga-Vergleich gegen Rugenbergen schon frühzeitig auf der Siegerstraße, als Marcel Uitz und Christian Dirksen entschlossen auf 2:0 stellten.

Doch die Bönningstedter kämpften sich fulminant zurück: Erst sorgten Patrick Hoppe und Kevin Lohrke für den Ausgleich, dann traf Top-Torjäger Pascal Haase zum 3:2 für den SVR.

Harmonisches Finale aus Tornescher Sicht

Jene Comeback-Qualitäten ließ der Oberligist im Finale gegen Tornesch jedoch vermissen. Das Team von Thorben Reibe harmonierte besser zusammen und siegte nach Toren von Dennis Beckmann und Fabian Knottnerus verdient 2:0.

Torschützenkönig: Pascal Haase erzielte vier Treffer für den SV Rugenbergen – Bestwert.

So richtig in Gefahr sollte die Mission Titelverteidigung im Endspiel nicht mehr geraten. „Ich denke, im Finale waren wir die bessere Mannschaft“, sagte Turnier-Spezialist Reibe.

Hauptsache gesund

Für Rugenbergens Trainer Thomas Bohlen war es die erste Teilnahme am Pinneberger Traditionsturnier. „Für die Spieler ist es immer toll, vor so einer Kulisse zu spielen“, sagte der Coach. Die Niederlage im Endspiel war für Bohlen zu verkraften. „Hauptsache ist, dass sich keiner verletzt hat.“

Michael Stemmer

Auf Seiten des Gastgebers war man nach insgesamt drei Turniertagen höchst erfreut. „Der Bert-Meyer-Cup 2019 zählte sicherlich zu den Highlights der bisher 22 Turniere. Die Stimmung in der Halle war an allen Tagen super, die Mannschaften haben ein tolles Niveau gezeigt“, resümierte Organisator und Hallensprecher Roland Lange.

Gastgeber VfL Pinneberg tankt etwas Selbstvertrauen

Auch mit dem Abschneiden der eigenen Mannschaft war man in Pinneberg zufrieden. „Wir haben uns hier gut präsentiert“, sagte VfL-Co-Trainer Cristian Kullock-Braun, der mit dem designierten Oberliga-Absteiger in Gruppe A als Dritter die Segel streichen musste.

Ohne Erfolgserlebnis fuhren Vorjahresfinalist Blau-Weiß 96 Schenefeld und Landesligist FC Elmshorn nach Hause.

FC Elmshorn wird früh aus der Halle geschossen

Mit null Punkten und 1:9-Toren zierte der FC Elmshorn nicht nur das Tabellenende in Gruppe B. Negativer Höhepunkt waren die Roten Karten gegen Moritz Junge und Yannik Kouassi beim 0:2 gegen Gastgeber VfL Pinneberg. Trainer Dennis Usadel wurde zudem des Innenraums verwiesen.

22. Hallenturnier um den Bert-Meyer-Cup Hauptturnier Gruppe A SV Rugenbergen – Roland Wedel 2:2 SSV Rantzau – SVHR 1:1 BW 96 Schenefeld – SV Rugenbergen 0:1 Roland Wedel – SSV Rantzau 0:2 SVHR – BW 96 Schenefeld 2:0 SV Rugenbergen SSV Rantzau 3:1 Roland Wedel – SVHR 0:4 SSV Rantzau – BW 96 Schenefeld 1:0 SVHR – SV Rugenbergen 2:2 BW 96 Schenefeld – Roland Wedel 2:3

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. SV Halstenbek-Rellingen 4 9:3 8 2. SV Rugenbergen 4 8:5 8 3. SSV Rantzau 4 5:4 7 4. Roland Wedel 4 5:10 4 5. Blau-Weiß 96 Schenefeld 4 2:7 0

Gruppe B VfL Pinneberg – Wedeler TSV 1:1 FC Elmshorn – Kummerfelder SV 0:2 Union Tornesch – VfL Pinneberg 2:0 Wedeler TSV – FC Elmshorn 2:1 Kummerfelder SV– Union Tornesch 0:2 VfL Pinneberg – FC Elmshorn 2:0 Wedeler TSV – Kummerfelder SV 4:1 FC Elmshorn – Union Tornesch 0:3 Kummerfelder SV– VfL Pinneberg 2:2 Union Tornesch – Wedeler TSV 2:3

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Wedeler TSV 4 10:5 10 2. Union Tornesch 4 9:3 9 3. VfL Pinneberg 4 5:5 5 4. Kummerfelder SV 4 5:8 4 5. FC Elmshorn 4 1:9 0

Halbfinale

Halstenbek-Rellingen – Union Tornesch 1:2

Wedeler TSV – SV Rugenbergen 2:3

Neunmeterschießen um Platz 3

Halstenbek-Rellingen – Wedeler TSV 3:1

Finale

Union Tornesch – SV Rugenbergen 2:0