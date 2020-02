Union mit knappem Kader

Fußball: Tornesch fehlen am Sonntag acht verletzte, kranke und gesperrte Spieler / Reibe hofft gegen Süderelbe trotzdem auf einen Sieg

22. Februar 2020, 00:34 Uhr

Tornesch | Rar gesät waren in den vergangenen Wochen die Teilnehmer an den Übungseinheiten der Fußballer des FC Union Tornesch: „Oft waren nur zehn bis zwölf Spieler beim Training“, berichtete Union-Coach Thorben Reibe. Verschiedene Verletzungen und Krankheiten hielten die Tornescher Akteure davon ab, ihr Hobby auszuüben. Deshalb steht Reibe am morgigen Sonntag, 23. Februar, im ersten Oberliga-Spiel des Jahres gegen den FC Süderelbe nur ein knapper Kader zur Verfügung.

Zuletzt „erwischte“ es auch noch Mittelfeldmotor Lennart Dora und Spielmacher Jan Eggers, die am Donnerstag der vergangenen Woche beim Training unisono eine Zerrung erlitten. „In der Regel bedeutet das eine zwei- bis dreiwöchige Pause“, weiß Reibe. Ebenfalls in zwei Wochen könnte Defensivmann Jannik Swennosen wieder in das Geschehen eingreifen: „Sein Fuß war zuletzt noch blau, aber er hat das Lauftraining schon wieder aufgenommen“, erklärte Reibe.

Im Aufbautraining nach langer Verletzungspause befindet sich auch Offensivakteur Sören Badermann. „Er könnte theoretisch am Sonntag sogar im Kader stehen, aber eigentlich möchte ihm noch eine längere Erholungszeit gönnen“, verriet Reibe. Ähnlich verhält es sich bei Ersatzkeeper Björn Schramm, der sich im Herbst 2019 einer Operation unterzogen hatte. Während Mittelfeldmann Tim Aufgebauer krankheitsbedingt pausiert, wird Rechtsaußen Flemming Lüneburg noch länger fehlen: Er laboriert an einem Fersensporn.

Zu diesen sieben verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen gesellt sich Innenverteidiger Kjell Ellerbrock, der eine Rot-Sperre absitzt. Dies findet Reibe „ungerecht“, da der Abwehrmann, nachdem er am 18. Januar im ersten Test gegen den Oberliga-Rivalen TuS Osdorf (0:2) „Rot“ gesehen hatte, schon in den darauffolgenden Vorbereitungsspielen aussetzen musste. „Dass er nun auch noch in einer Liga-Partie fehlt, ist überzogen – zumal er wegen einer Notbremse und nicht für eine Tätlichkeit vom Platz gestellt wurde“, haderte Reibe.



Erst Nachtschicht, dann Fußball für Dohrn





Einsatzbereit aus dem Stamm-Kader sind somit nur noch zwölf Akteure, denen Reibe attestierte, dass bei ihnen„in den letzten Übungseinheiten die Spannung hoch gewesen“ sei. „Erleichtert“ registrierte der Coach, dass Torjäger Björn Dohrn dabei ist: Da in Hamburg am Sonntag Bürgerschaftswahlen sind, drohte Dohrn, der hauptberuflich Polizist ist, zunächst ein Arbeitseinsatz – den er nun aber gegen eine Nachtschicht eintauschen konnte. „Somit fehlt ihm zwar etwas Schlaf, aber er ist auch in müdem Zustand für uns Gold wert“, lachte Reibe.

Um personelle Alternativen zu haben und auf Spielverläufe reagieren zu können, würde der Trainer „gerne einige A-Jugendliche auf die Bank setzen“. Insofern passte es gut, dass das für den heutigen Sonnabend geplante Regionalliga-Spiel der A-Junioren beim SC Weiche Flensburg 08 bereits am Freitagmittag abgesagt wurde.

Im „Torneum“ wird am Sonntag ab 15 Uhr der Ball rollen – und wenn es nach Reibe geht „unbedingt auf Rasen“. Den jüngsten Regenfällen zum Trotz, ist der 37-Jährige zuversichtlich, dass die Süderelber, die vom heimischen Kiesbarg Kunstrasen gewohnt sind, auf dem natürlichen Grün empfangen werden können: „Unser Platz steckt viel weg.“

Im Hinspiel am 30. August 2019 hatten die Tornescher mit einem 1:0 im sechsten Anlauf den allerersten Oberliga-Sieg in ihrer Geschichte gefeiert, wobei Dohrn per Handelfmeter das goldene Tor gelang. „Das spielt jetzt keine Rolle mehr – aber natürlich ist unser Heim-Auftritt gegen Süderelbe eine Partie, in der wir die Punkte zuhause behalten wollen“, so Reibe, der nach einem Blick auf das Klassement, in dem der Vorsprung auf den ersten Regelabstiegsplatz nur noch drei Punkte beträgt, feststellte: „Wir brauchen noch ein paare Siege, um die Liga zu halten.“ Der letzte „Dreier“ liegt allerdings schon fast ein halbes Jahr zurück (1:0 gegen den WTSV Concordia am 4. Oktober 2019) – seither waren Erfolgserlebnisse auch rar gesät ...