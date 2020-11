Union-Kicker mit Online-Feier

Fußball: Die Tornescher Oberliga-Kicker zelebrieren ihre Weihnachtsfeier Mitte Dezember Virtuell

von Johannes Speckner

20. November 2020, 17:48 Uhr

Tornesch | Zwölf Oberliga-Spiele, davon vier in dieser Saison, und kein Tor. „Eine magere Bilanz“, gibt Jan Eggers, der im Sommer 2019 mit großen Vorschusslorbeeren zu den Oberliga-Fußballern des FC Union Tornesch gekommen war, selbst zu. Der 29-Jährige, der zuletzt wiederholt unter Verletzungspech litt, fügte in der für ihn typischen Manier hinzu: „Dafür bin ich beim Feiern der Beste.“

Die Union-Kicker feierten gerne und oft gemeinsam – bis die Corona-Beschränkungen kamen. „Seit dem Frühjahr halten wir uns strikt an die behördlichen Vorgaben“, versicherte Union-Trainer Thorben Reibe. Deshalb auch die Weihnachtsfeier so, wie zahlreiche andere Vereine und Firmen, abzusagen, kam für die Fußballer aus dem „Torneum“ aber nicht infrage. „Stattdessen haben wir uns entschieden, unsere Weihnachtsfeier online durchzuführen“, berichtete der Tornescher Linksverteidiger Fabian Tiedemann.

Der 27-Jährige machte keinen Hehl daraus, dass es „vor einigen Monaten noch unvorstellbar gewesen wäre, eine Weihnachtsfeier online zu veranstalten“. Als Geschäftsführer der Internet-Seite „faceyourfuture“ stellte er jedoch fest, dass inzwischen „immer mehr Menschen diese Möglichkeit ernsthaft in Betracht ziehen“ und größere Familien aus privaten Haushalten, aber auch Firmen „ihre Weihnachtsfeiern mittlerweile virtuell planen würden, bevor sie sie gar nicht stattfinden lassen“.

Aufgrund der seit dem 2. November geltenden Corona-Beschränkungen ist es den Union-Kickern auch nicht mehr möglich, zusammen zu trainieren. Daraufhin machte sich das Trainerteam um Chefcoach Thorben Reibe, Torwart- und Co-Trainer Mario Awiszus sowie allen voran Fitnesscoach Jan Müller Gedanken, wie sie trotzdem dafür sorgen können, dass ihre Schützlinge in Form bleiben. Wie schon während der ersten Corona-Zwangspause im Frühjahr, verordnete Reibe seinen Schützlingen natürlich Lauftraining. „Die Leistungen werden mir regelmäßig per Lauf-App oder Fotonachweis zugeschickt“, so der 38-Jähruge.

Zusätzlich gibt es zweimal pro Woche ein einstündiges Zoom-Workout mit Müller. Der Fitnesscoach, der im Sommer vom Oberliga-Rivalen TSV Buchholz 08 an den Großen Moorweg gekommen war, wird von den Union-Spielern für „sein Engagement und die Kreativität seiner Trainingseinheiten“ ausdrücklich gelobt. „Wir haben uns als Trainerteam überlegt, wie wir unsere Stärke, den Teamgeist, auch in der Pause aufrechterhalten – so entstand das Zoom-Workout“, erläuterte Reibe, der von einer „überragenden Teilnahme“ berichtete.

Auch, weil es sich in den letzten Wochen einbürgerte, dass die Tornescher am Ende der Einheit zeitgleich ein Bier trinken, stellte Reibe zufrieden fest: „So bekommen wir virtuell auch eine gute dritte Halbzeit hin.“ Daraus entstand die Idee, Mitte Dezember auch die Weihnachtsfeier über das digitale Meeting-Portal Zoom zu veranstalten. „So eine Online-Weihnachtsfeier hat wahrscheinlich noch keiner gehabt – da werden sicher ein paar Sachen geschehen, mit denen noch keiner rechnet“, vermutete Tiedemann.

Der genaue Ablauf der Weihnachtsfeier ist noch ungewiss. „Aber es gibt jetzt schon jede Menge Ideen“, so Tiedemann, der verriet, dass das vor mehreren Jahren eingeführte „Gesetzt des Jüngsten“ natürlich auch virtuell Gültigkeit behält: „Der Jüngste in der Mannschaft wird ein Gedicht aufsagen und für jeden Versprecher einen Schnaps trinken müssen.“ Übrigens: Das Gedicht wird nach jedem Versprecher von vorne aufgesagt – eben solange, bis der Schnaps leer ist.

Sorgen, dass die Weihnachtsfeier, bei der es eine Anzugspflicht geben soll, langweilig werden könnte, haben die Tornescher nicht: „Irgendjemand aus der Truppe hat immer eine witzige Idee oder einen guten Spruch auf Lager, sodass die Online-Weihnachtsfeier auf irgendeine Art und Weise auf jeden Fall in die Geschichte eingehen wird – da bin ich mir sicher“, zeigte sich „Tiede“, wie der Linksverteidiger von seinen Mitspielern gerufen wird, optimistisch.

Seinen Optimismus bezieht der Wahl-Hamburger auch daraus, dass sich so, wie in den letzten Jahren, die Sommer-Neuzugänge etwas ganz Besonderes ausdenken müssen. „Sie sollen uns eine Show präsentieren“, verriet Tiedemann, der hinzufügte „Wie sie das online und mit einer Kamera solide über die Bühne bringen, bleibt das Problem der Neuen.“ Neben der besagten Vorführung seien „auch Kartenspiele durchaus über die Kamera möglich“, befand Tiedemann in Erinnerung daran, dass in der Vergangenheit „schon einige Black-Jack-Abende auf digitalem Wege stattfanden“.

Da das Weihnachtsfest vor der Tür steht, kann es gut sein, dass sich die Spieler und Verantwortlichen auch gegenseitig beschenken werden: „Es könnte sein, dass wir einen Julklapp veranstalten, bei dem jeder für einen bestimmten Preis ein Geschenk für den ihm zugelosten Kumpel erwirbt und es ihm vorab per Post zuschickt“, so Tiedemann, der präzisierte: „Die Geschenke könnten wir dann am Abend der Weihnachtsfeier vor der Kamera auspacken und natürlich auch anwenden, sofern dies möglich ist.“ Und Eggers kann Mitte Dezember zeigen, ob er auch bei einer Online-Feier der Beste ist ...