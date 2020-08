Union: Keine Wiedersehens-Freuden für die A-Jugend – Frauen entkräftet

Avatar_shz von Johannes Speckner

31. August 2020, 16:00 Uhr

Tornesch | Die kuriose Situation, dass in der eigenen Mannschaft weniger Spieler, die in der letzten Saison zum Kader des A-Jugend-Regionalliga-Teams des FC Union Tornesch zählten, standen als beim Gegner, gab es am Sonnabend, als die Union-Talente zum Test den Herren-Bezirksligisten Kummerfelder SV empfingen. Während es altersbedingt in der U19 der Tornescher mit Stefan Basta sowie Sercan Er nur zwei „Überlebende“ aus der vergangenen Serie gibt, kickten mit Keeper Daniel Atohoun, Janko Behrs und Marik Lange zwei bisherige Union-Junioren für den KSV.

Dass die Gäste nach Toren von – ausgerechnet – Lange (56. Minute) und Mikael Großmann (88.) mit 2:0 (0:0) gewannen, dürfte Stefan Basta familienintern in Not gebracht haben, trug doch sein älterer Bruder Aleksa Basta die Kapitänsbinde beim KSV.

Harmonischer müsste es in der Familie Krieg zugehen, wo Vater Markus seiner Tochter Finja „gute Manieren“ bescheinigte, da sie das 1:1 der Union-Frauen (Oberliga Hamburg) im sonntäglichen Test gegen den Herforder SV Borussia Friedenstal nach Vorarbeit von Katharina Bendix erst schoss, als ihren Eltern Einlass in das „Torneum“ gewährt worden war (15.). Darauf folgten drei Gegentreffer innerhalb von neun Minuten: Erst klärte die Tornescherin Maike Bade einen Ball, den Torfrau Fenja Bartholomäus sonst gefangen hätte, so, dass das 1:2 fiel. Dann trafen die Gäste, die sich in diesem Sommer aus der Regionalliga in die Westfalenliga zurückzogen, zweimal nach einem Eckstoß per Kopf, während die Tornescherin Johanna Klecz nur den Außenpfosten anvisierte. Dass es am Ende 1:4 stand, lag laut Union-Trainer Bernd Ruhser „am Kraftverlust“, nachdem am Freitag ein 2:0-Sieg beim SV Henstedt-Ulzburg II (Oberliga SH) gelungen war.