Unachtsamkeiten werden bestraft

Fußball-Landesliga: VfR Horst unterliegt Travemünde 1:3 / Kader bleibt zusammen

von Michael Bunk

30. April 2018, 16:00 Uhr

Sie stehen sich weiterhin selbst im Weg. Die Landesliga-Fußballer des VfR Horst haben ihr Heimspiel gegen TSV Travemünde mit 1:3 (1:1) verloren.

Dabei erwischten die Hausherren einen Traumstart in die Begegnung. Michel Gorny nahm in der 13. Spielminute eine Steilvorlage über die linke Seite gut mit und vollstreckte zum 1:0. „Zu diesem Zeitpunkt sah alles nach dem erhofften Heimsieg aus“, schilderte VfR-Sprecher Marcel Mundt.

Kurz vor dem Seitenwechsel unterlief den Horstern allerdings die erste Unachtsamkeit. Zwar rettete zunächst der Pfosten, im Nachschuss glich Travemünde jedoch aus. Das 1:2 in Minute 62 war quasi eine Kopie des Ausgleichstreffers. Travemünde profitierte nach einem Standard von Unzulänglichkeiten im Defensivverbund der Horster Mannschaft und sorgte somit für die Wende.

Nicht nur das Spiel entglitt dem VfR in dieser Phase aus den Händen, auch musste der Gastgeber in der 73. Minute eine Rote Karte verkraften. „Ronny Müller brannte nach einer umstrittenen Abseitsentscheidung die Sicherung durch“, so Mundt. Der Assistent an der Linie hatte eine Tätlichkeit des Horsters angezeigt. Schlussendlich legte Alexander Witt (76.) für die Travemünder nach einem weiten Torwartabschlag noch das 1:3 nach und entschied die Partie endgültig.

Positive Nachrichten vermeldete der Verein aus Horst indes abseits des Rasens. Wie der VfR bekannt gab, bleibt die Mannschaft größtenteils beisammen. Lediglich Angreifer Wanja Petersen wird die Fußballschuhe am Ende der Saison an den Nagel hängen. Ein Fragezeichen steht zudem noch hinter Tim Eymers, der mit einer Trainerkarriere liebäugelt.