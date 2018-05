Fussball-Oberliga Hamburg : TuS Appen sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

Appenerinnen holen vier Punkte aus zwei Spielen. Gerettet ist der TuS aber noch lange nicht.

von Kornelius Krüger

03. Mai 2018, 12:00 Uhr

Appen | Die Hoffnung lebt. Dank vier Punkten aus zwei Spielen haben die Fußballerinnen des TuS Appen die Abstiegsränge der Oberliga vorerst verlassen. „Das ist jedoch nicht mehr als eine Momentaufnahme.

HEBC (Tabellen-16, Anm. d. Red.) spielt am Wochenende gegen das Schlusslicht, wir bekommen es mit dem Tabellenzweiten HSV zu tun“, weiß Liebenow um die weiterhin prekäre Situation zwei Spieltage vor Saisonschluss.

Neuer Mut im Abstiegskampf

Das Auftreten des Teams sowohl am vergangenen Sonntag beim 2:2 (1:1) gegen Einigkeit Wilhelmsburg als auch zwei Tage später beim 4:0 (2:0)-Erfolg gegen Barmbek-Uhlenhorst macht jedoch Mut.

Gegen die Gäste aus Wilhelmsburg ließ sich Appen auch vom frühen Rückstand nicht aus der Bahn werfen und glich dank Lena Cebbar zum 1:1 aus (19.). Nach der Pause hatte Appen Pech, als Daniela Runge ein unglückliches Eigentor unterlief (47.). Sechs Minuten später erzielte Carina Krüger den verdienten Ausgleich.

Krüger drückte auch der Partie gegen Schlusslicht Barmbek-Uhlenhorst ihren Stempel auf. Am Tag der Arbeit war die Offensivakteurin gleich doppelt erfolgreich und ebnete dank der Treffer in der 15. und 18. Minute frühzeitig den Weg für den Erfolg. „Das Team hat gute Leistungen geboten, darauf wollen wir aufbauen“, so Liebenow.

Union Tornesch und SC Egenbüttel mit Remis

Die Kreisnachbarn SC Egenbüttel und Union Tornesch kamen derweil nicht über Punkteteilungen hinaus.

Union befand sich gegen den Eimsbütteler TV lange auf der Verliererstraße, ehe Josefin Lutz in der 60. Minute zum 1:1 (0:1)-Endstand traf.

Der SCE musste im Heimduell gegen den SC Wentorf ebenfalls einem Rückstand hinterherlaufen. Finja Drossel fasste sich eine Viertelstunde nach dem 0:1 ein Herz und rettete dem Team von Trainer Christian Sielka den Punktgewinn.

Bereits heute Abend geht es für die Rellingerinnen weiter im Ligabetrieb. Um 19.30 Uhr gastiert der Tabellenführer TSC Wellingsbüttel am Moorweg, der sich bereits mit einem Remis vorzeitig zum Oberliga-Meister küren kann.