Tennis: Schleswig-Holsteins Vereine dürfen spielen, die Hamburger nicht

Johannes Speckner

02. November 2020, 16:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Einheitlich sollten sie sein, die neuen Corona-Regeln. Die Tennisspieler merken nun aber, dass sie es nicht sind. In der Ersatzverkündung von Schleswig-Holsteins Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus, die am gestrigen Sonntag veröffentlicht wurde, heißt es: „Die Sportausübung innerhalb und außerhalb von Sportanlagen ist nur allein, gemeinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen oder einer anderen Person gestattet.“

Falk Sluga, Pressewart des TC Egenbüttel, zog als Fazit: „Wir können das Tennisspielen fortsetzen.“ Auf der Anlage am Rellinger Moorweg sind in der Halle sowie auf den Außenplätzen jedoch nur Einzel gestattet. „Doppel dürfen ausnahmslos mit Personen aus maximal zwei Haushalten gespielt werden“, betonte Sluga.

Von den Verantwortlichen des Tennisverbandes Schleswig-Holstein war am gestrigen Sonntagabend keine Stellungnahme mehr zu bekommen. Somit bleibt abzuwarten, ob sie die Wintersaison – ohne Doppel – im November beginnen lassen oder die November-Punktspiele verschieben.

Dagegen gab es vom Hamburger Tennis-Verband die Aussage, dass „sämtliche Tennishallen geschlossen werden müssen, weshalb im November kein Tennisspielen, Tennistraining, Wettspiel- oder Turnierbetrieb stattfinden kann“. Dies betrifft auch den Schenefelder TC, TC Wedel, TC Ellerbek und die SV Halstenbek-Rellingen, die geographisch in Schleswig-Holstein liegen, aber dem HTV angehören: Ihr Saisonstart verzögert sich.

In Hamburgs Verordnung heißt es: „Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen (...) ist untersagt. Dies gilt sowohl für Sportanlagen im Freien als auch in geschlossenen Räumen. Abweichend von Absatz 1 ist die Ausübung von Sport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des gemeinsamen Haushalts auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen im Freien zulässig.“