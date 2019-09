SSV Rantzau bei 25 Grad in der Sonne eiskalt erwischt – 2:4

Avatar_shz von Michael Bunk

23. September 2019, 16:00 Uhr

Schenefeld | „Kalt erwischt“ worden, bei 25 Grad. Den Landesliga-Fußballern des SSV Rantzau widerfuhr das beim auswärts gegen Blau-Weiß 96 zu Beginn beider Halbzeiten. Schon nach vier Minuten führten die Schenefelder 2:0. Das 4:1 gleich nach der Pause zog den Barmstedtern endgültig den Stöpsel aus der Badewanne. Am Ende profitierten die Gastgeber vielleicht auch davon, dass der SSV nach einer Grippewelle ersatzgeschwächt antrat und ein Teil der Belegschaft nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Die Not war so groß, dass Onur Tiryaki nach seinem Türkei-Urlaub direkt vom Flughafen zum Spiel bestellt wurde. Er kam noch zu einem Kurzeinsatz.

Otto Hartlieb, sportlicher Leiter, verzichtete auf Ausreden. „Wir hatten zwar nicht das beste Team, aber immer noch ein gutes auf dem Platz.“

Rätselraten gab Jonas Matern, Schütze des 2:4, in der 77. Minute auf, als er Torwart Jonathan Hohenegger „umsenste “ und berechtigt die Rote Karte sah. So unbeherrscht kennt ihn Otto Hartlieb nicht. „Keine Ahnung, was ihn da geritten hat.“