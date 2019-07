Smarte Lösung bei den Alligators

Baseball: Jonathan Smart ist als bester Catcher und Schlagmann der 2. Bundesliga ein Garant für den Erfolg / Morgen Spitzenspiel

von Michael Bunk

26. Juli 2019, 15:34 Uhr

Elmshorn | Im Mittelpunkt des Interesses steht der Pitcher. Der Mann aber, der bei den Elmshorn Alligators einem Robbie Ingram oder einem Noah Jens anzeigt, wie sie den Ball werfen sollen, hockt verschanzt hinter Polstern für die Beine und die Brust sowie einer Gittermaske vor dem Gesicht hinter der Homeplate. Nimmt Jonathan Smart diese Maske ab, kommt dahinter ein freudig-optimistisches Lachen zum Vorschein. „Ich könnte nicht glücklicher sein“, sagt der 29 Jahre alte US-Amerikaner vor dem Spitzenspiel seiner Echsen in der 2. Baseball-Bundesliga Nord morgen, Sonntag, gegen den aktuellen Tabellenführer Hamburg Stealers II.

Nach sechs Jahren Tätigkeit als Finanzmakler an der New Yorker Börse hatte Smart sich eine berufliche Auszeit genommen, ehe er im Herbst ein Aufbaustudium zu seinem Havard-Abschluss beginnt. In dieser Zeit wollte er seine beiden liebsten Freizeitbeschäftigungen miteinander verbinden: Baseball spielen und nach Europa reisen. Dass es den US-Amerikaner dann nach Elmshorn zu den Allis verschlug, ist für deren Spielertrainer Dennis Scherfisee ein Glücksfall. „Besser hätte es uns nicht treffen können“, sagt er. Das gilt sowohl sportlich als auch zwischenmenschlich.

Auf dem Platz macht Smart trotz einer siebenjährigen Baseballpause nach dem Ende seiner College-Karriere im Mutterland dieses Sports allen anderen Spielern der Liga etwas vor. Er ist der beste Schlagmann der 2. Bundesliga mit einer Quote von 51,3 Prozent: 40 Hits bei 78 möglichen Versuchen (at Bat). Auch der einzige Elmshorner Homerun geht auf sein Konto.

In der Abwehr ist Smart als Catcher ohnehin eine Granate – nicht zuletzt auch im Zusammenwirken mit US-Pitcher Ingram. „Wenn Robbie auf ihn wirft, spielen sie in einer eigenen Liga“, sagt Scherfisee ehrfürchtig.

Dass der Werfer dabei den meisten Ruhm einheimst, nimmt Smart gelassen und mit einem Lächeln hin. „Mein Job ist es, den Pitcher gut aussehen zu lassen“, sagt er. Dafür schmeißt er sich auch gern in den Schmutz, wenn der Ball mal nicht passgenau in den Handschuh fliegt – dies aber zumeist auch nur nach einer entsprechenden Ansage. „Ich habe kein Problem damit, die dreckige Arbeit zu tun.“ Der Ruhm ist der Erfolg des Teams. „Das ist die am meisten unterschätzte Position beim Baseball“, sagt Scherfisee, der den Catcher aber lieber als „inoffiziellen Teamführer“ bezeichnet.

Nun ist Baseball in Deutschland immer noch ein Nischensport – besonders im Vergleich zu den USA –, hat aber eine treue Anhängerschaft. „Diesen Enthusiasmus für Baseball habe ich nicht erwartet“, sagt Smart. „Ich hatte schon fast vergessen, wie viel Spaß das bringt.“

Abseits des Platzes kann sich Jonathan Smart für die deutsche Bier-Kultur begeistern – und die Hamburger Reeperbahn. Als Amerikaner seien ihm eher die Hauptstadt Berlin („Für das verrückte Nachtleben“) und München („Für das Oktoberfest“) bekannt gewesen. „Für mich aber ist Hamburg der Hot-Spot, als Vorstadt von Elmshorn“, erklärt der Sonnyboy lachend.

Die Wege führten ihn in den vergangenen Monaten aber weit über die deutschen Grenzen hinaus. Er hat mehrere Kurztrips quer durch Europa bis nach Kroatien unternommen. „Das war ein Teil des Deals, den wir gemacht haben: Er bekommt diese Freiräume für seine Reisen, ist aber zu den Spieltagen da“, erläutert Scherfisee. Tatsächlich aber hat Smart trotzdem kaum ein Training ausgelassen – oder sich wenigstens im Studio ein wenig fit gehalten.

Am morgigen Doppelspieltag gegen die „Diebe“ aus Hamburg will Smart alles für ebenso viele Elmshorner Siege geben, denn eines hat er sich fest vorgenommen: „Zu dem Zeitpunkt, an dem ich Deutschland verlasse, sollen die Alligators ganz oben, vor den Stealers, stehen.“