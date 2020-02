Siegesserie endet auf Grand

Fußball: Harmlose Heidgrabener verlieren das Bezirksliga-Nachholspiel bei TBS Pinneberg mit 0:1

von Johannes Speckner

18. Februar 2020, 12:23 Uhr

Pinneberg | „Irritiert“ zeigte sich Trainer Ove Hinrichsen davon, dass das Bezirksliga-Nachholspiel seiner Fußballer des Heidgrabener SV bei TBS Pinneberg am 20. Oktober 2019 wegen der Sperrung des Rasenplatzes ausgefallen war, am gestrigen Sonntag aber auf dem daneben liegenden Grandplatz nachgeholt wurde. „Dann hätten wir auch schon im Oktober spielen können – und das bei besseren Bedingungen“, befand Hinrichsen mit Blick darauf, dass der Wind nun „sehr stark gewesen“ sei. Am Ende verloren die Heidgrabener mit 0:1, womit ihre schöne Serie von zuvor fünf Siegen in Folge ein Ende fand.

Der Termin am Sonntag passte dem „kleinen HSV“ insofern so gar nicht, weil neben den Verletzten Tobias Brandt, Christoph Ketelhohn und Dennis Lebedinski auch Fabian Doell sowie Serge Haag, die eine Sperre nach ihrer fünften Gelben Karte absaßen, fehlten. „Vor allem in der Offensive waren wir dünn besetzt“, befand Hinrichsen, dem „vorher klar war, dass es wegen der Windverhältnisse zwei unterschiedliche Halbzeiten geben wird“. Die Heidgrabener spielten im ersten Durchgang mit dem Wind im Rücken und hatten auch ein klares Übergewicht – allerdings waren sie zumeist vor dem gegnerischen Strafraum mit ihrem Latein am Ende.

Herausgespielte Torchancen, die es für Team von der Uetersener Straße bei seinen letzten Partien vor der Winterpause in Hülle und Fülle gegeben hatte, waren nun Fehlanzeige. Wenn es gefährlich wurde, dann bei Fernschüssen oder nach ruhenden Bällen. So wehrte TBS-Torwart Safouhat Gabsi einen Aufsetzer von Mark Bushaj ab (9. Minute), ehe Philippe Schümann zweimal zum Freistoß antrat: Aus 30 Metern zielte er oben rechts vorbei (18.) und aus 22 Metern traf er die Latte (22.). Nachdem Martin Schwabe eine Freistoßflanke von Bushaj per Kopf nicht richtig erwischte (27.), schoss Philippe Schümann von links am kurzen Pfosten vorbei (38.), womit auch die letzte Gäste-Chance vergeben worden war.

„Nach der Pause hat TBS uns in unsere Spielfeldhälfte gedrückt“, gab Hinrichsen zu. Allerdings seien die Pinneberger „dabei nicht so dominant gewesen“ wie seine Elf im ersten Abschnitt, ergänzte der Coach. So sah laut Hinrichsen „alles nach einem 0:0 aus“, ehe das Spiel in der 74. Minute „durch eine Gurke entschieden worden“ sei. Rogerio Almeida Ferreira zog ab und HSV-Keeper Krystof Barth glitt der Ball durch seine Arme hinweg in das kurze Eck. Kurz darauf sah TBS-Akteur Emre Malkoc wegen Nachtretens „Rot“ (80.).

„Letztlich ist von uns im Spiel nach vorne zu wenig gekommen“, zeigte sich Hinrichsen auch von der Leistung seiner Schützlinge irritiert.