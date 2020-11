Fußball : SHFV: Spielpause verlängert, Hallenturniere verboten

Dafür, dass der Schleswig-Holsteinische Fußball-Verband die Aussetzung der Saison bis Ende des Jahres ausdehnte, hat Florian Rammer vollstes Verständnis. Der Trainer des VfR Horst gönnt seinen Schützlingen eine Pause.

Avatar_shz von Johannes Speckner

09. November 2020, 15:00 Uhr

Kreis Steinburg | Führte Florian Rammer im September und Oktober noch an einigen Vormittagen Einzel-Übungseinheiten mit Spielern durch, die abends berufsbedingt nicht am Training teilnehmen konnten, so gewährt der Coach seinen Verbandsliga-Fußballern des VfR Horst seit dem 27. Oktober Ruhe. An jenem Tag hatte das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verbandes wegen der Corona-Krise eine Aussetzung der Saison beschlossen.

Kurz darauf folgte ein Trainingsverbot für alle Sport-Mannschaften, die nicht dem Profi-Bereich angehören. „Daran halten wir uns selbstverständlich“, versicherte Rammer. Dass er kein Einzel-Training durchführt oder zumindest ein Lauf-Training einfordert, sondern „den Jungs komplett freigab“, begründete der 37-Jährige wie folgt „Meine Spieler sollen sich jetzt erst einmal auf ihre Gesundheit und ihren Beruf konzentrieren.“

Tomoe hat sich voerst gen Japan verabschiedet

Offensivmann Neiji Tomoe verabschiedete sich bereits in seine japanische Heimat: „Wenn es im neuen Jahr wieder losgeht, kehrt er aber stand jetzt zu uns zurück“, erklärte Rammer. Die Einschätzung des VfR-Trainers, seine Elf pausieren zu lassen, erwies sich als weitsichtig und richtig.

Denn am vergangenen Donnerstagabend beschloss das SHFV-Präsidium auf seiner siebten ordentlichen Präsidiumssitzung, die in Form einer Videokonferenz abgehalten wurde, dass der Spielbetrieb „im Jahr 2020 nicht mehr aufgenommen wird“. Für Rammer kam diese Entscheidung „früher als erwartet“. Die SHFV-Verantwortlichen begründeten sie, dass sie den Offiziellen ihrer Vereine mit Blick auf die anhaltende Corona-Krise „Planungssicherheit für den Rest des Jahres geben“ wollten.

Ich hatte keine andere Entscheidung erwartet und fürchte, dass wir sogar erst frühestens im März 2021 wieder spielen dürfen. Kim Neidenberger, Sportlicher Leiter Rot-Weiß Kiebitzreihe

Kim Neidenberger, Sportlicher Leiter der Kreisliga-Kicker von Rot-Weiß Kiebitzreihe, hatte „nichts Anderes erwartet“. Der 39-Jährige geht sogar davon aus, „dass frühestens im März 2021 wieder gekickt werden kann“. Derweil beauftragte das SHFV-Präsidium die AG Spielbetrieb damit, „in Abstimmung mit den Kreisspielausschüssen Szenarien für den weiteren Verlauf der Saison 2020/2021 zu erarbeiten.“

Bei diesen soll unter anderem berücksichtigt werden, ab wann Nachholspiele angesetzt werden können. „Ich denke, dass wir im Frühjahr 2021 dank der verkleinerten Spielklassen genug Termine haben, um die Spiele, die jetzt ausfallen, nachzuholen“, gab sich Rammer gelassen.

Hallenturniere werden grundsätzlich nicht genehmigt

Ebenso weitsichtig und richtig war die vom Vorstand des VfR Horst getroffene Entscheidung, die traditionsreichen Hallenturniere im bevorstehenden Winter nicht auszutragen (wir berichteten). Nun gab das SHFV-Präsidium nämlich bekannt, dass es „von Vereinen organisierte Hallenturniere in diesem Winter grundsätzlich nicht genehmigen“ wird.

Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen sei die Ausrichtung von Hallenturnieren „ein zu großes Risiko, da die Infektionsgefahr in geschlossenen Räumen wesentlich größer ist als an der frischen Luft“, erklärte Sabine Mammitzsch, SHFV-Vizepräsidentin Spielbetrieb.